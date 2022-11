Le fils de Khloe Kardashian est le sosie de Rob, selon Kim – Hollywood Life

Voir la galerie





Chez Khloé Kardashian premiers jours avec son fils nouveau-né ont été capturés lors de la finale de la saison de Les Kardashian. Après la naissance du petit garçon par mère porteuse, Khloe l’a ramené à la maison et a eu sa mère, Kris Jenneret mes sœurs, Kim Kardashian et Kourtney Kardashian, plus de. “La vie est belle”, a jailli Kris. « Un nouveau bébé dans la famille, c’est magique. Il est une telle bénédiction. Dieu a un plan et ce bébé était censé être ici et Khloe redevient maman. C’est vraiment, vraiment spécial.

Kris a dit que le bébé de Khloe “ressemble” Rob Kardashian, et Kim a accepté. “Il est en fait le jumeau de Rob”, a admis Kim. « Comment allons-nous l’appeler ? C’est ce que j’ai besoin de savoir. Kris a plaisanté en disant qu’ils devraient simplement nommer le bébé après son oncle Rob. Cet épisode a été filmé fin juillet 2022, mais Khloe n’a pas encore révélé publiquement le nom du bébé ni partagé une photo de lui.

Khloe a eu son deuxième bébé au milieu d’une période très difficile de sa vie. Quelques jours après elle et de Tristan Thompson embryon a été implanté dans la mère porteuse en novembre 2022, Khloe a découvert que Tristan l’avait trompée et avait engendré un fils avec une autre femme. La révélation a été révélée lorsqu’un procès en paternité contre Tristan a été rendu public. Les journaux ont révélé que Tristan était au courant de la grossesse de l’autre femme depuis des mois, ce qui signifiait qu’il avait eu un autre enfant avec Khloe tout en sachant qu’il avait probablement un fils en route.

En raison de la nature sensible de cette situation, Khloe a gardé secrète la nouvelle de son deuxième bébé jusqu’en juillet 2022, quelques semaines seulement avant sa naissance. “Nous avons eu beaucoup de hauts et certainement beaucoup de bas”, a déclaré Khloe à la fin de Les Kardashian final. « Vous ne pouvez pas écrire cette merde. J’aimerais que tu puisses écrire cette merde donc ce n’était pas notre réalité, mais peu importe. Descendez, vous savez, remontez. C’est la beauté de cette famille. Nous ne restons pas longtemps au sol.

