Le fils de Kevin Sinfield, Jack, signe son premier contrat professionnel pour Leeds Rhinos | Nouvelles de la ligue de rugby

Kevin Sinfield est le capitaine le plus décoré de Leeds Rhino

Quatre jours après que son père a quitté Leeds pour la deuxième fois, le fils de 16 ans de Kevin Sinfield, Jack, a signé son premier contrat professionnel avec le club.

Leeds a déclaré que le demi-arrière boursier aurait la chance de suivre les traces de son père après avoir été autorisé à s’entraîner avec l’équipe première dans le cadre de sa progression au club.

« C’est un rêve devenu réalité », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas vraiment y croire pour être honnête, mais je suis vraiment heureux et enthousiaste d’avoir signé mon premier contrat professionnel. »

Kevin Sinfield était le plus grand capitaine de l’histoire de Leeds, les menant à sept victoires en Grande Finale et deux succès en Challenge Cup au cours d’une carrière de 18 ans, et est revenu au club il y a trois ans en tant que directeur du rugby, un rôle qu’il a quitté après dimanche dernier. match contre Warrington.

Comme son père, Jack Sinfield est un gardien de but qui peut jouer dans l’une ou l’autre position de demi-arrière et l’entraîneur de Leeds, Richard Agar, admet que des comparaisons seront faites entre les deux.

« Il va probablement y faire face pendant toute sa carrière », a déclaré Agar. « En tant que jeune joueur, il a été recherché par un certain nombre de clubs de rugby à XV et de rugby à XV, telles sont ses compétences.

« Il a un tempérament formidable et adore le jeu. Il est très professionnel et s’entraîne incroyablement dur.

« Nous sommes ravis d’avoir sa signature. Cela viendra avec une certaine pression avec le nom, mais je pense que c’est un enfant qui ne va pas laisser cela l’inquiéter un peu.

« Nous avons déjà vu cela en travaillant avec lui, et notre équipe d’entraîneurs a fait un travail formidable avec lui grâce à notre bourse, qu’il est vraiment son propre homme. »