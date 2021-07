Michael, le fils de KELLY Ripa et Mark Consuelos, ressemble au « TWIN » de son père.

Le joueur de 24 ans ressemblait à son célèbre père en partageant une photo de lui en train de filmer la nouvelle saison de Riverdale.

Michael Consuelos/Instagram

Michael ressemblait au « jumeau » de son père sur une nouvelle photo[/caption]

Getty

Il est le fils aîné de Kelly et Mark[/caption]

Michael Consuelos/Instagram

Kelly a profité de la section des commentaires pour noter la ressemblance entre Mark et Michael[/caption]

Plus tôt cette semaine, Michael a pris Instagram pour partager un instantané de lui-même dans son personnage sur le tournage du drame pour adolescents.

Il portait un costume, une cravate et des lunettes pendant qu’il croisait les mains sur le bureau où il était assis.

Une photo du personnage de Mark, Hiram Lodge, était accrochée derrière Michael.

A côté de la photo, le jeune acteur a simplement écrit : « 8/18 ».

Riverdale devrait revenir avec de nouveaux épisodes de The CW le 18 août, dans lesquels Michael apparaîtra probablement comme la version plus jeune du personnage de son père.

PARENTS FIERS

Tous les deux Kelly, 50 ans, et Mark, 50 ans, se sont rendus dans la section des commentaires pour souligner la ressemblance de Michael avec son père, l’animateur de talk-show écrivant : « Fils ? Est-ce vous?? »

Pendant ce temps, Mark a simplement commenté: « Bien !!! »

D’autres ont également commenté la ressemblance de Michael avec Mark, comme l’a écrit un fan : « VOUS RESSEMBLEZ À HIRAM LODGE EXACTLYYYYYY OMGGG. »

Un autre a ajouté : « Très cool ! Tu ressembles à ton père ! J’ai hâte de voir les nouveaux épisodes !

Un troisième fan a écrit : « Je ne vois aucune différence. »

Michael apparaît en tant que jeune Hiram sur Riverdale depuis 2018.

« MOMENT LISTE DE SEAU »

Au moment de ses débuts dans le drame pour adolescents, Mark a pris Instagram admettre que le casting était « un moment de liste de choses à faire pour maman et papa ».

En plus de publier une photo du duo père-fils, Mark a écrit : « Félicitations à mon fils Michael pour avoir été choisi comme le plus jeune (et bien meilleur et plus beau) Hiram. Nous sommes si fiers. Je t’aime MJC.

En plus de Michael, le couple est également les parents de sa fille Lola, 20 ans, et de son fils Joaquin, 18 ans.

DEVENIR PERSONNEL

Kelly et Mark sont connus pour partager des photos intimes et des informations sur leur mariage.





Plus tôt ce mois-ci, Kelly partagé un cliché d’elle portant un maillot de bain une pièce noir et Mark regardant avec admiration à ses fesses.

Elle a légendé la photo: « Quand la fin est en vue… »

Mark a également montré son physique en fléchissant ses abdominaux et en enfilant un short de bain bleu marine.

Instagram/Kelly Ripa

Kelly et Mark sont connus pour partager des photos personnelles l’un de l’autre en ligne[/caption]

Instagram @kellyripa

Le célèbre couple partage trois enfants ensemble[/caption]