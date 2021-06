Le fils de Katie Price, Junior, 16 ans, dit qu’il est désespéré de faire I’m A Celeb comme ses parents – mais refuserait Love Island

Le fils de KATIE Price, Junior, a dit qu’il aimerait affronter I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici ! tout comme ses parents.

S’il n’y avait pas eu l’émission de téléréalité ITV, Junior n’aurait peut-être jamais existé, car sa mère Katie et son père Peter Andre se sont entendus dans la série de 2004.

Instagram

Junior Andre est impatient de faire I’m A Celeb[/caption]

Après une relation éclair à l’écran, le couple a maintenu les choses au Royaume-Uni et s’est rapidement marié et a fondé une famille.

Dix-sept ans plus tard, Junior est prêt à s’envoler pour l’Australie et à se lancer dans les essais de bushtucker, si l’occasion se présente, mais a exclu de s’inscrire à Love Island.

Il a dit D’ACCORD!: « J’aime les gens dessus [Love Island] et je ne me moque pas d’eux, mais je pense que je me sentirais trop gêné que mes parents me regardent.

« J’aimerais vraiment faire I’m A Celebrity si j’en ai l’opportunité. »

Rex

Ses parents Katie Price et Peter Andre se sont rencontrés dans l’émission en 2004[/caption]

Junior a certainement des objectifs élevés. Hier, il a juré qu’il serait « bientôt au sommet du monde » après ses 16 ans.

L’adolescent a célébré son grand jour avec une garden-party chez son père et a eu droit à un énorme gâteau.

Il a dit à ses fans : « Je vous aime tous honnêtement. Merci beaucoup pour les voeux d’anniversaire et tout le soutien que vous m’apportez.

« Ce n’est que le début de mon voyage, bientôt je serai au sommet du monde, il suffit de regarder. »

Plus tôt dans la journée, Peter, 48 ans, avait taquiné les fans avec un aperçu de la fête – montrant des décorations à thème tropical autour du bain à remous.

Il a également révélé l’énorme gâteau au chocolat à trois niveaux, que son cousin avait préparé pour eux.

Junior a été rejoint par ses amis à la fête et il a partagé une photo avec eux, en écrivant : « Bday settingzzzz. GRAND 16 . «

Le jeune avait précédemment révélé qu’il prévoyait une « luminosité » maintenant qu’il a seize ans – à la grande horreur de papa Pete.





Junior a récemment déclaré: «Quand j’aurai 16 ans, j’espère avoir un éclat.

« Je veux me faire percer les deux oreilles. Je ne suis pas sûr que je conviendrais à un seul et je ne sais pas lequel est le bon.

« Quand je serai plus vieux, je veux aussi un tatouage sur le cou – un gros tatouage sur le cou mais sur mon visage. »