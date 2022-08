Le fils de Katharine McPhee et David Foster vu jouer de la batterie en vidéo Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Katharine McPhee38 ans, a partagé une adorable vidéo de son fils, Rennie David Foster, 1, jouant sur une batterie. Dans l’histoire Instagram partagée le 2 août, Rennie ressemble déjà à un batteur professionnel et il est clairement entouré de grands, car ses deux parents sont doués en matière de musique. Le chanteur a légendé le message, “Déjà montrer les talents de mon enfant”, tout en taguant son célèbre mari, David Foster72 ans, dans la courte vidéo.

Plus à propos Katharine McPhee

Katharine McPhee lui montre, à elle et au fils de David Foster, les «talents» musicaux de Rennie https://t.co/VtqHzRgqwC #SM pic.twitter.com/YduOQHE0Kc – Woody (@Knewz_Currently) 3 août 2022

Rennie était confortable à la maison portant un adorable t-shirt de couleur grise avec seulement sa couche dans la vidéo personnelle. De plus, la table basse de sa mère était décorée d’une plante vivante et de livres montrant son esthétique de maison confortable. Il y avait aussi d’autres jouets fantaisistes exposés, comme un jeu de tic tac toe en verre à côté de la batterie du tout-petit. On dirait que la maison McPhee-Foster n’est jamais à court de divertissement !

Katharine et David ont accueilli leur fils en février 2021, ce qui en fait le sixième enfant de David et son premier. Et sur la base des publications qu’elle partage sur Instagram, nous pensons qu’il est sûr de dire qu’elle aime être maman. Par exemple, le 19 juin, Katharine a partagé un post affectueux sur la fête des pères pour David, y compris d’adorables photos de famille. Elle a légendé le post, “Joyeux père à l’homme @davidfoster qui m’aime comme je n’aurais pu que rêver et qui m’a rendu complète dans la vie en faisant de moi une maman. J’aime notre petite famille.

Katharine McPhee : photos de la star de la chanteuse et de la « serveuse »

“J’aime notre grande famille. Vous ne vous êtes JAMAIS plaint de la façon dont votre vie est légèrement différente maintenant. Eh bien… vous vous plaignez seulement de ne pas pouvoir rester éveillé tard à regarder la télévision au lit, mais comment puis-je vous en vouloir – c’est votre chose préférée. Vous avez seulement fait de la mise au monde de Rennie une joie absolue pour moi. À de nombreuses autres aventures bébé ! Je t’aime à la folie.”

David est aussi papa de cinq enfants adultes, dont Sara Foster41, Erin Foster39, Amy S.Foster49, Allison Jones Foster52, et Jordan Foster35. Sara, Erin et Jordan sont tous frères et sœurs à part entière, car ils partagent la même mère, Rebecca Dyer. La mère d’Amy est B.J. Cookavec qui David a été marié de 1972 à 1981. En ce qui concerne la mère d’Allison, son identité reste un mystère.