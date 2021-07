Le fils de Kate Garraway, Billy, s’est retiré de l’école pour s’isoler après que son camarade de classe a été testé positif pour le coronavirus

Le fils de KATE Garraway a été retiré de l’école pour s’isoler après que son camarade de classe a été testé positif pour le coronavirus.

L’homme de 54 ans a raconté comment Billy, 11 ans, était à la maison la semaine dernière où son père se remet de la maladie qui l’a gardé à l’hôpital pendant un an.

3 Kate Garraway avec son fils Billy

Cela survient alors que les chiffres du gouvernement ont révélé que plus d’un million d’enfants en Angleterre n’étaient pas scolarisés la semaine dernière en raison de la pandémie.

Un élève sur sept était en dehors des cours, la majorité étant obligée de s’isoler parce qu’un camarade de classe avait été testé positif.

Lors du Good Morning Britain d’aujourd’hui, Kate a déclaré: « Billy était l’un d’entre eux la semaine dernière.

« L’un des membres de son groupe a été testé positif, donc pour être sûr, ils étaient tous à la maison. »

Elle a ajouté avec insolence: « Je veux dire qu’il n’avait pas le cœur brisé …

« Mais alors [her daughter] Darcey a un point de vue totalement différent. »

Le père de Billy, Derek, 53 ans, est rentré de l’hôpital au domicile familial en avril plus d’un an après être tombé gravement malade du coronavirus.

Il est maintenant conscient, mais Kate a récemment déclaré que la maladie l’avait « dévasté » et l’avait rendu incapable de bouger.

Dans son nouveau livre The Power of Hope, Kate a révélé comment le neurologue de Derek, connu sous le nom de Dr W, lui a dit « qu’il y a très peu de chances qu’il se rétablisse de manière significative ».

Le Dr W a admis qu’il n’avait jamais vu un cas comme celui de Derek, il a donc eu du mal à prédire une issue pour lui.

L’ancien conseiller politique a passé des mois dans le coma et les effets du virus ont ravagé ses organes.

À plusieurs reprises, on a dit à Kate de s’attendre au pire, et le cœur de Derek s’est arrêté plus d’une fois.

3 Le présentateur de GMB a remplacé Susanna Reid dans l’émission d’aujourd’hui avec Ben Shephard