Le fils de Kareena Kapoor-Saif Ali Khan, Jeh, ayant “Meltdown” dans Diwali Pic devient Meme

Kareena Kapoor Khan a partagé une photo des célébrations de Diwali chez elle avec Saif Ali Khan et leurs deux enfants Taimur et Jeh. Taimur et Jeh sont les chouchous d’Internet pour leurs bouffonneries amusantes ; Jeh, en fait, est communément surnommé “Jeh baba” par Internet, d’après le surnom que sa mère lui a donné. Dans la photo de Diwali partagée par Kareena sur Instagram, Jeh vole la vedette même si les autres se coordonnent parfaitement pour les photos. Le plus petit membre de la famille a été vu allongé sur le sol, apparemment en pleine crise de colère.

Kareena, Saif et Taimur ont pris la photo comme si de rien n’était. Parce que rien ne l’était. Toute maman essayant de faire poser son enfant en attesterait. Naturellement, Jeh étant une “humeur totale” reçoit le traitement complet des mèmes sur Desi Twitter.

personne:

Jeh à chaque fête : https://t.co/F5e4GTwv0B — Rasiya (@goldencranlia) 24 octobre 2022

Jeh représente ma vie en ce moment pic.twitter.com/u9Bcn3IQaw — Lyra-Noor (@LyraNoor) 24 octobre 2022

Jeh baba étant d’humeur totale est mon genre préféré de mèmes pic.twitter.com/Y2XGQFSTdO – scotch single malt (@its_zaalima) 24 octobre 2022

Jeh est d’une telle humeur fr … pic.twitter.com/w1HDaYMvHq — Priyu (@a_dreamy_soul_) 25 octobre 2022

Idk ce que Jeh traverse mais je raconte… pic.twitter.com/z2EJeD1vGd – Tanzim Pardiwalla (@peppertan) 24 octobre 2022

“Cette dernière photo met en évidence, moi allongé sur le sol, pleurant et mes problèmes se moquant de moi”, a commenté un utilisateur d’Instagram sous les photos de Kareena. “Attention au 4ème… vrai pataka de Diwali”, a plaisanté un autre. « Normaliser l’effondrement des tout-petits ! J’adore », a déclaré un autre. Un autre a écrit: “Hahahaha, la dernière photo est la représentation réelle des photos de famille.”

Les photos de Kareena avec Jeh font souvent exploser Internet. Récemment, le duo mère-fils a pris la pose avant de partir travailler. Sur les photos, Kareena peut être vue tenant la main de Jeh alors qu’ils posent dans le couloir d’un hôtel. Jeh peut être vu dans une tenue entièrement noire, associée à des lunettes noires. Sur la première photo, il regarde sa maman avec curiosité et sur la seconde, il prend la pose en tenant la main de Kareena. Partageant les photos, Bebo a écrit : « Je vais travailler avec mon garçon…❤️❤️mais une pose rapide avant de partir…⭐️❤️#Jeh baba #Kaam pe chalo.. »

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici