Le fils de Kareena Kapoor Khan, Taimur Ali Khan, étreignant le fils de Karan Johar, Yash, sur cette photo prouve qu’il a un frère pour la vie

Voici à quoi ressemble la Fraternité. Il y a quelque temps, Kareena Kapoor Khan a publié une photo de Taimur Ali Khan étreignant le fils de Karan Johar, Yash, alors qu’il y a quelques jours à peine, ils ont célébré l’anniversaire des enfants jumeaux du cinéaste et cela a adoré l’image complète de Yash et Taimur est un pur amour. Taimur et Yash sont amis depuis leur naissance, leurs parents Bebo et KJo s’assurent que leurs enfants assistent aux fêtes d’anniversaire de l’autre et ont des rendez-vous de jeu ensemble. Cette photo de Yash et Taimur partagée par Kareena sur ses histoires Instagram gagne les cœurs et comment. Vous pouvez voir que leurs enfants sont devenus plus forts au fil des ans, tout comme eux.

Karan Johar, qui est devenu un père de substitution, doit la vie à ses enfants et c’est la raison pour laquelle il s’est transformé en une version super en forme de lui-même afin qu’il reste en bonne santé et prenne soin de ses enfants à long terme. Karan Johar est peut-être facile et classe, mais il ne montre jamais son côté émotionnel car il a peur d’être vulnérable devant le monde, mais il est un livre ouvert parmi ses amis et en particulier Kareena Kapoor Khan.

L’amitié de Karana et Bebo dure depuis des décennies et peu importe ce qu’ils font l’un pour l’autre. Karan aime secrètement Kareena, elle est comme une famille pour lui et vice versa. Une amitié aussi forte à voir dans l’entrée filmée est rare. Les copains ont décidé de chérir leur amitié pour la vie et souhaitent seulement que leurs enfants aient aussi le même lien qu’eux. Karan Johar était tellement amoureux de Bebo qu’il souhaite avoir une partenaire de vie comme elle. L’amitié de Kareena et Karan est le lien le plus admirable de l’industrie.