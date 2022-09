Le fils de Kareena Kapoor Khan, Jeh, courant vers les paparazzi fait tomber les internautes amoureux de ses bouffonneries de bébé [Watch]

Jeh, le petit munchkin de Kareena Kapoor Khan, est tout simplement trop adorable à gérer. Le petit garçon a été repéré par les photographes jouant dans sa région avec ses gardiens où le garçon a été vu courir vers la caméra est tout simplement adorable. Au fur et à mesure que le bébé grandit, ils sont curieux de savoir ce qu’il y a autour d’eux, et le petit garçon Jeh veut comprendre pourquoi les photographes sont autour de lui, qui sont-ils et qu’est-ce qu’ils ont entre les mains. La vidéo de Jeh courant vers l’étape paparazzi devient virale sur Internet et est trop mignonne à gérer et les fans l’appellent le plus mignon. De nombreux fans disent qu’il est comme Bebo qui aime les caméras et d’autres disent qu’il est différent de son grand frère Taimur qui fuit la caméra.