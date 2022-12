Le fils de Kareena Kapoor, Jeh Ali Khan, rend les internautes “awwww” avec une jolie vidéo virale

Jeh Ali Khan, le munchkin de Kareena Kapoor et de Saif Ali Khan, ne manque jamais de nous faire « awww » avec sa gentillesse. Chaque fois qu’il voit des paps, il est hypnotisé. Ses vidéos virales font souvent la une des journaux à cause de son adorable visage.

Dans la nouvelle vidéo virale, Jeh Ali Khan peut être vu en train de regarder par la fenêtre de la voiture. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont réagi. L’un d’eux a écrit: “Tellement mignon jeh baba”, le second a dit: “Laddoo bébé.” Le troisième a dit: “Aawww, il ressemble à sa mère.” Le quatrième mentionnait : « JAHANGIR ALI KHAN, jeh aur tim bulane se kuch nai hone wala ».





La quatrième personne a commenté: “Haha, sa bouche est toujours ouverte.” Le cinquième a déclaré: “Ussey bada uska toy, awww golu molu Jeh baba.” La sixième personne a commenté: “Ye bohut cute Hai yaar he’s like DOLL.”

Lors du tapis rouge du Festival international du film de la mer Rouge à Djeddah, Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan ont défendu la cause de l’égalité des femmes.

Saif a été interrogé sur les femmes et leur contribution au cinéma et il a oublié de nommer sa femme Kareena Kapoor. Selon Indian Express, il a déclaré: «Le cinéma est vide sans les femmes pour commencer. Quand vous pensez au cinéma, vous pensez à tant de femmes importantes, mes actrices préférées depuis Marlene Dietrich jusqu’à Audrey Hepburn en passant par Charlize Theron… » puis il a dit : « à votre femme ! Saif s’est alors corrigé et a ajouté: “et à ma belle femme.”

Saif a également déclaré: “Ma mère, son premier film (Apur Sansar) était avec Satyajit Ray quand elle avait 16 ans. Je pense donc que la sensibilité et l’agressivité féminines, tout cet aspect de la nature est ce que les femmes au cinéma signifient pour moi.”

Kareena a également déclaré: “Tant de femmes différentes du monde entier viennent participer à ce festival pour célébrer le fait que les femmes mènent le peloton, que ce soit en Inde ou ailleurs.”

Karisma Kapoor révèle pourquoi elle ne pouvait pas faire partie de la vedette de Rishi Kapoor ‘Henna’ dans une vidéo de retour