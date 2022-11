Le fils de Karan Johar, Yash, le qualifie d ‘”ennuyeux” alors qu’il passe en revue sa personnalité, la vidéo devient virale

Le cinéaste Karan Johar adore ses jumeaux de 5 ans, Yash et Roohi, et partage fréquemment de jolies vidéos avec eux sur les réseaux sociaux. Il a posté une autre vidéo adorable de son enfant Yash vendredi.

Lorsque Karan demande à Yash ce qu’il fait dans la vidéo, il semble s’ennuyer. En entendant la réponse innocente de son fils, Karan essaie de le corriger en disant : « Tu veux dire que tu t’ennuies », mais l’enfant de cinq ans répond : « Non. Tu m’ennuies. il termine la vidéo.

Il a sous-titré la vidéo comme suit : « Examen de ma personnalité… »





S’exprimant lors du lancement de la bande-annonce du prochain film de Dharma, Govinda Naam Mera, Karan a déclaré: “Chacun a sa propre perception de ce que nous faisons, ils ont créé cette notion que Dharma ne fera qu’un certain (type de films), peu importe combien de fois nous avons brisé ce mythe avec nos films. Chaque fois que nous faisions un film différent, nous devions crier à tue-tête pour dire que nous avions fait quelque chose de différent. Nous n’obtenons pas le mérite qui nous revient.

Lors de l’événement, auquel ont assisté les acteurs du cinéma à venir, dont Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Pednekar, Johar a ajouté : “Nous avons fait un énorme Brahmastra grand public, nous avons aussi fait un Kapoor & Sons. J’ai réalisé Kabhi Khushi Kabhi Gham, et j’ai aussi fait My Name Is Khan, mais à chaque fois on me demande ‘aap kuch alag kab karoge’.”

“Ceci, Govinda Naam Mera, est différent et nous en sommes fiers. Je suis toujours à la recherche de bonnes histoires, chaque fois que cela vient sur ma table, je suis excité. C’est pour que tout le monde sache que nous recherchons toujours un excellent contenu, il peu importe le genre ou la syntaxe du film », a conclu le réalisateur.