Le fils de Kadhafi est vivant. Et il veut reprendre la Libye.

Il y a dix ans, près de la ville isolée du désert libyen d'Awbari, une bande de rebelles armés a tendu une embuscade à un petit convoi qui fuyait vers le sud en direction du Niger. Les hommes armés ont arrêté les voitures et ont trouvé un jeune homme chauve avec des bandages couvrant sa main droite. Ils ont vu un visage qui était omniprésent à la télévision d'État libyenne : Seif al-Islam el-Kadhafi, le deuxième fils du célèbre dictateur du pays et l'une des principales cibles des rebelles. Jusqu'au début du soulèvement libyen, en février 2011, Seif était largement considéré en Occident comme le meilleur espoir du pays pour une réforme progressive. Avec sa beauté épurée, ses lunettes sans monture et son anglais impeccable, il semblait totalement différent de son père flamboyant et erratique. Seif avait étudié à la London School of Economics et parlait le langage de la démocratie et des droits de l'homme. Il a cultivé des politologues respectés et a enseigné l'éducation civique aux jeunes Libyens. Certains de ses amis occidentaux ont même parlé de lui comme du sauveur potentiel de la Libye. Mais lorsque la révolution est arrivée, Seif a rejoint avec enthousiasme la répression brutale du régime de Kadhafi. Les rebelles qui ont triomphé neuf mois plus tard auraient pu facilement le récompenser par une exécution sommaire, tout comme son père et d'autres hauts fonctionnaires. Au lieu de cela, Seif a eu la chance d'être capturé par une brigade à l'esprit indépendant qui l'a gardé des autres factions rebelles et l'a emmené par avion à Zintan, leur région d'origine dans les montagnes au sud-ouest de la capitale. Seif était également recherché par la Cour pénale internationale, ce qui en faisait un otage précieux. Les Zintanis l'ont gardé comme leur prisonnier même après la tenue des élections en Libye en 2012.

Dans les années qui ont suivi, la Libye s’est divisée en milices en guerre. Les terroristes ont saccagé les dépôts d’armes du pays, alimentant les insurrections et les guerres en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La traite des êtres humains a prospéré, envoyant des vagues de migrants à travers la Méditerranée vers l’Europe. L’Etat islamique a mis en place un mini-califat sur la côte libyenne. Lentement, les Libyens ont commencé à penser différemment à Seif al-Islam, qui a prophétisé la fragmentation de la Libye au début de la révolte de 2011. Il a été rapporté qu’il avait été libéré par ses ravisseurs, et même qu’il prévoyait de se présenter à la présidence. Mais personne ne savait où il était.

Image Obus d’artillerie trouvés à Ain Zara.

Par une chaude et venteuse matin de mai, j’ai quitté mon hôtel de Tripoli et suis monté à l’arrière d’une berline grise délabrée. Le chauffeur était un homme nommé Salem, à qui j’avais parlé mais que je n’avais jamais rencontré. J’étais plus qu’un peu nerveux. J’avais passé deux ans et demi à organiser une interview avec Seif et je lui ai parlé à plusieurs reprises par téléphone. Mais maintenant, je me posais des questions sur la voix à l’autre bout du fil. Aucun journaliste étranger ne l’avait vu depuis une décennie. Human Rights Watch m’a dit qu’il n’y avait aucune preuve de vie depuis 2014. La plupart des gens que j’ai rencontrés en Libye ont dit qu’ils ne savaient pas si Seif était mort ou vivant. C’était le mois sacré du Ramadan, et les rues de la capitale étaient presque vides de monde et de voitures. Nous n’avons rencontré aucun des points de contrôle auxquels je m’attendais en quittant la ville et en nous dirigeant vers le sud-ouest en direction des montagnes de Nafusah. Après environ deux heures, nous avons grimpé lentement à travers les pics brun rouille et avons atteint le plateau de Zintan. Aux abords d’un village, Salem s’est arrêté et m’a dit, ainsi qu’au photographe qui m’accompagnait, Jehad Nga, d’attendre. Peu de temps après, un Toyota Land Cruiser blanc s’est arrêté derrière nous, et un homme dans une tunique blanche immaculée a émergé. Il nous a dit de laisser nos téléphones dans la voiture de Salem. Le Land Cruiser était blindé, avec des portes si lourdes qu’elles bloquaient tout son du monde extérieur. Notre chauffeur s’est présenté comme Mohammed, puis a conduit sans un mot pendant environ 20 minutes, est entré dans un complexe fermé et s’est arrêté devant une somptueuse villa à deux étages. Mohammed a ouvert la porte d’entrée et j’ai franchi une porte d’entrée sombre.

« Bienvenue », dit une voix, et un homme s’avança et tendit la main. Il ne faisait aucun doute que c’était Seif, bien que son visage paraisse plus vieux et qu’il ait une longue barbe grisonnante. Son pouce et son index droits manquaient à cause des éclats d’obus d’une frappe aérienne en 2011, a-t-il déclaré. Il portait une robe noire de style golfe à franges dorées, comme s’il était déjà un chef d’État, et un foulard enroulé élégamment autour de sa tête. À tout le moins, Seif a hérité du sens du théâtre de son père. Il nous a conduits dans un salon, où nous nous sommes assis sur de nouveaux canapés verdâtres. La pièce était meublée dans un style criard et cher, avec des tapis épais, des lustres en cristal et des rideaux magenta. Un tableau représentant un lac alpin et des montagnes était accroché de manière incongrue au mur. Il n’y avait personne d’autre dans la maison. Après un silence gêné, j’ai demandé à Seif s’il était toujours prisonnier. Il m’a dit qu’il était un homme libre et qu’il organisait un retour politique. Les rebelles qui l’ont arrêté il y a dix ans sont devenus désenchantés par la révolution, a-t-il dit, et ont finalement réalisé qu’il pouvait être un puissant allié. Seif sourit en décrivant sa transformation de captif en prince en attente. « Peux-tu imaginer? » il a dit. « Les hommes qui étaient mes gardes sont maintenant mes amis. » Seif a profité de son absence de la vie publique, observant les courants politiques du Moyen-Orient et réorganisant tranquillement la force politique de son père, le Mouvement Vert. Il est timide quant à sa candidature à la présidence, mais il pense que son mouvement peut restaurer l’unité perdue du pays. Son argumentaire de campagne est le genre qui a fonctionné dans de nombreux pays, y compris le nôtre : les politiciens ne vous ont apporté que de la misère. L’heure est au retour dans le passé. « Ils ont violé le pays – il est à genoux », m’a-t-il dit. « Il n’y a pas d’argent, pas de sécurité. Il n’y a pas de vie ici. Allez à la station-service, il n’y a pas de diesel. Nous exportons du pétrole et du gaz vers l’Italie — nous éclairons la moitié de l’Italie — et nous avons des pannes d’électricité ici. C’est plus qu’un échec. C’est un fiasco. Dix ans après l’euphorie de leur révolution, la plupart des Libyens seraient probablement d’accord avec l’évaluation de Seif. A Tripoli, le Grand Hôtel à moitié construit, colosse gris foncé de parpaings bruts et de grues surplombant l’océan, n’est habité que par des mouettes. L’un des nombreux projets de construction soutenus par Seif, il est resté intact depuis 2011. Des dizaines d’autres carcasses vides gâchent le paysage libyen, leurs bailleurs de fonds étrangers ne voulant pas risquer un centime de plus dans un endroit aussi instable. Certains chefs de guerre libyens sont devenus immensément riches – la Libye pompe environ un million de barils de pétrole par jour – mais de nombreuses personnes subissent des pannes de courant quotidiennes qui durent des heures et luttent pour avoir suffisamment d’eau potable. Tripoli et d’autres grandes villes sont criblées d’impacts de balles, rappels d’une guerre qui a duré par intermittence pendant près d’une décennie. Pour le moment, le pays est en paix. Pendant les trois semaines que j’ai passées là-bas, j’ai parcouru tout l’ouest de la Libye sans craindre de rencontrer une ligne de front. Il y a même un semblant d’ordre, avec des policiers en uniforme dans les rues et une vaste réduction des enlèvements et des assassinats. C’est en grande partie le travail de diplomates des Nations Unies obstinés, qui ont aidé à négocier un cessez-le-feu entre les deux principales factions du pays en octobre, puis les ont cajolés dans une série de réunions qui ont abouti à un gouvernement d’unité temporaire. Les élections d’un nouveau parlement et d’un nouveau président devraient avoir lieu en décembre. De nombreux Libyens craignent que la paix ne dure pas. Sous la façade de l’unité, la Libye est toujours effectivement divisée en deux, avec sa moitié orientale largement contrôlée par le commandant militaire autocratique Khalifa Hifter. Les dirigeants occidentaux n’ont « même pas un millimètre de confiance » en Hifter, m’a-t-on dit par le président du Haut Conseil d’État libyen, Khalid Mishri. Les élections ne sont pas susceptibles de combler ce fossé. Ils peuvent même ramener le pays vers la guerre s’ils élèvent l’un de ses personnages les plus controversés, et Seif peut être le plus controversé de tous.