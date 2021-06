Le fils de Kadhafi brigue la présidence libyenne 10 ans après que la campagne soutenue par l’OTAN ait plongé le pays dans le chaos – médias

Saif al-Islam Kadhafi a commencé à tendre la main aux diplomates occidentaux et autres alors qu’il cherche à réintégrer la vie publique, a rapporté le Times. Autrefois considéré comme le successeur de son père, il se prépare à se présenter à la présidentielle libyenne du 24 décembre. S’adressant au journal par téléphone, il a déclaré qu’il était en bonne santé et a confirmé sa relation avec une équipe de conseillers agissant en son nom. Kadhafi devrait annoncer publiquement ses ambitions politiques dans un proche avenir. Cependant, on ne sait toujours pas s’il sera autorisé à se présenter, car une nouvelle loi électorale en cours d’élaboration pourrait potentiellement l’exclure de la participation.

L’homme de 48 ans a été capturé et emprisonné par des militants en 2011. Il a été libéré par ses ravisseurs six ans plus tard en vertu d’un accord d’amnistie. Depuis, il est resté caché. Il fait toujours face à un mandat d’arrêt en Libye et, selon le Times, est également recherché par la Cour pénale internationale (CPI). Plusieurs de ses frères et sœurs sont toujours en prison en Libye et à l’étranger.

Des sources qui se sont entretenues avec le Times ont déclaré que le mandat de la CPI pourrait être retiré, mais que Kadhafi se présenterait probablement aux élections, même si ce n’était pas le cas. Le journal a émis l’hypothèse que le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui était un fervent partisan de la campagne de l’OTAN en Libye, s’opposerait probablement à l’idée que le fils de Kadhafi se présente aux élections.

Saif al-Islam Kadhafi a fait la une des journaux en 2018, après que Bloomberg a rapporté que des diplomates russes lui avaient parlé via une liaison vidéo peu de temps après sa sortie de prison. Un porte-parole de la famille a déclaré à cette époque que Kadhafi voulait se présenter à la présidence.

Moscou a répondu au rapport Bloomberg en déclarant que personne ne devrait être exclu du processus politique libyen, ajoutant qu’il est resté en contact avec divers groupes dans le pays dans le but de faciliter les négociations de paix. La Libye a connu des années de guerre civile et de troubles politiques à la suite de l’intervention soutenue par l’OTAN. Il se dirige vers un règlement entre le gouvernement d’entente nationale basé à Tripoli et un organe directeur distinct soutenu par le commandant militaire Khalifa Haftar, qui contrôle l’est du pays.

Le GNA et l’administration soutenue par Haftar ont accepté de soutenir un gouvernement central. En mars, le parlement libyen a nommé le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibeh à la tête d’un gouvernement intérimaire jusqu’aux élections de décembre.

