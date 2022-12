Le fils de Johnny Cash se souvient comment ils ont affronté des luttes personnelles ensemble: “Nous nous sommes pardonnés et nous avons guéri”

John Carter Cash, le fils unique de Johnny Cash et June Carter, dit que “l’homme en noir” était son plus grand partisan car ils comptaient tous les deux sur Dieu pour surmonter leurs difficultés personnelles.

L’auteur-compositeur-interprète et sa tante Joanne Cash se sont présentés dans un nouveau documentaire sur la légende de la musique intitulé “Johnny Cash : la rédemption d’une icône américaine”. Il explore la profonde dévotion de l’artiste décédé à sa foi et comment son amour de Dieu a joué un rôle dans sa vie alors qu’il faisait face à la dépression et à une toxicomanie invalidante.

Le film présente des conversations inédites avec Cash lui-même alors qu’il réfléchissait à son parcours personnel. Cash est décédé en 2003 à l’âge de 71 ans, moins de quatre mois après sa femme.

“C’était mon meilleur ami”, a déclaré l’homme de 52 ans à Fox News Digital. “Il l’était vraiment. Nous avons ri ensemble. Nous avons voyagé ensemble. Il m’a soutenu. Il a été indulgent avec moi, peut-être un peu trop. Je pense qu’il aurait pu être un peu plus dur. Je pense que j’en avais parfois besoin. Mais mon père n’a jamais tenu de registre de torts. Et nous nous sommes pardonnés et nous avons guéri. Et ensemble, nous avons traversé les luttes que nous avons dû guérir. [from].”

LA SŒUR DE JOHNNY CASH DIT QUE “L’HOMME EN NOIR” A DONNÉ “SON CŒUR” À DIEU AVANT SA MORT : “IL Y A DE L’ESPOIR”

“J’ai eu affaire à des problèmes de dépendance, surtout quand j’étais plus jeune, au début de la vingtaine”, a expliqué Carter Cash. “Mon père était passé par un centre de traitement au début des années 1990. Eh bien, je suis passé par ce même centre de traitement au début des années 1990, et nous avons pu éliminer beaucoup de nos conneries de quand j’étais plus jeune.”

“C’est incroyable que je ne pense pas que les gens se rendent compte de tout ce qu’ils transportent encore avec eux. Mais j’ai l’impression que dans notre relation et dans notre vie ensemble, nous nous sommes rapprochés autant que possible de trouver un endroit paisible. père et fils, et en tant qu’amis… c’était aussi important que tout. Nous devions être amis aussi. Et c’est ce qui comptait. C’est ce qui a duré. Nous nous sommes amusés ensemble, vous savez ? Et donc, ce sont les moments dont je me souviens. “

Au début de sa carrière, Cash a pris des quantités massives de pilules pour faire face aux rigueurs des tournées et autres démons personnels, a rapporté Reuters. Alors qu’il nettoyait avec les conseils de June, la star a rechuté vers la fin des années 70. Carter Cash a précédemment décrit comment le patriarche a fait face à des expériences de mort imminente, des séjours de réadaptation et des interventions dans son livre de 2007, “Anchored in Love: The Life and Legacy of June Carter Cash”.

“Quand vous regardez l’idée de rachat, si vous deviez chercher cela dans le dictionnaire, cela dirait Johnny Cash”, a déclaré le producteur exécutif Andy Irwin à Fox News Digital. “Je pense que c’est une de ces histoires que tout le monde aime. Johnny Cash est un nom familier, mais je ne pense pas que les gens connaissent la profondeur de ses racines et de sa foi et le reste de son histoire. [For many] il s’est terminé à la fin du générique du [2005] film ‘Walk the Line.’ Et je n’avais pas réalisé qu’il y avait tellement plus dans l’histoire.”



Joanne avait précédemment déclaré à Fox News que Digital Cash était devenu un chrétien né de nouveau en 1972 dans la même église “où j’avais donné mon cœur au Seigneur”. Joanne a déclaré qu’elle s’était réengagée dans sa foi en 1970 après avoir affronté ses propres difficultés. Depuis lors, elle est devenue “libre de drogues et d’alcool”.

“Beaucoup de gens se concentreront sur l’obscurité et les luttes et tout ça”, a noté Carter Cash. “Surtout les enfants d’artistes, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne peuvent pas trouver leur propre identité… Mais à travers mon propre parcours, j’ai trouvé qui je suis. Je sais qui je suis et j’en suis reconnaissant. Et donc, j’essaie de ne pas me concentrer sur l’obscurité… ou de regarder en arrière au-delà de cette guérison et de me dire : “Je m’en souviens. Peut-être que c’est de là que vient cette douleur.” Je peux le regarder sans ressentir à nouveau de ressentiment. Et donc, c’est vraiment de cela qu’il s’agit. Je me concentre sur la lumière. J’essaie de ne pas regarder en arrière dans l’obscurité.

Carter Cash a décrit son père comme un père de famille dévoué, un homme qui n’était pas parfait et qui comptait beaucoup sur sa foi pour faire face aux moments difficiles.

“Il a eu tellement de pertes dans sa vie – la perte de son frère, la perte de ma mère avant son décès”, a expliqué Carter Cash. “[But] il n’a jamais, comme Job, maudit Dieu. Je veux que les gens sachent quand ils regardent ça [documentary], que peu importe ce qu’ils traversent, Dieu n’est pas contre eux. Dieu est favorable. Dieu est derrière eux… Mon père avait une grande sagesse et une grande compréhension de cela… Ce que Dieu fait, c’est nous aider à porter nos fardeaux de ce plan mortel, de ce mince tissu de notre existence. C’est l’amour qui aide.”

Carter Cash a souligné que, tout comme avec sa musique, Cash parlait franchement de sa foi chrétienne à la maison.

LE FILS DE JOHNNY CASH, JOHN CARTER CASH, RAPPELLE LA PROFONDE DÉVOTION DU CHANTEUR À LA FOI : “SON PLUS GRAND HÉRITAGE”

“Il a toujours été cohérent dans sa profession de foi”, a expliqué Carter Cash. “Cela découle des valeurs familiales. Cela découle de son amour pour la musique gospel. Cela découle du fait qu’il avait besoin de salut et il l’a trouvé [by] l’apporter à d’autres personnes aussi. Quand il s’est inscrit pour enregistrer avec [record producer] Rick Rubin, l’une des choses les plus importantes pour lui était qu’il avait un projet d’évangile. Le christianisme était quelque chose dont il n’avait jamais honte. Il a toujours mis cela au premier plan. C’était une énorme partie de qui il était. Cela a fait qui il était.”

Enfant, Cash a grandi dans l’église et a été profondément influencé par la dévotion de sa mère à Dieu. Il enregistrera plus tard “My Mother’s Hymn Book”, qui était basé sur les enseignements de la matriarche.

C’était en 1956 lorsque Sun Records a sorti le plus grand succès et la chanson signature de Cash, “I Walk the Line”, a rapporté le New York Times. À l’été 1958, il avait écrit plus de 50 chansons et vendu plus de six millions de disques. Cependant, le label a hésité à l’idée que Cash enregistre de la musique gospel. Selon le point de vente, cela a incité Cash à déménager chez Columbia Records, où il est resté pendant les 28 années suivantes.

Tout au long de sa carrière, Cash a enregistré plusieurs albums religieux. En 1971, lui et June se sont rendus en Israël pour travailler sur le film “The Gospel Road”. Le film a ensuite été acquis par la société cinématographique du révérend Billy Graham.

JOHNNY CASH EST ROI À NASHVILLE : SES MUSIQUES, SON HÉRITAGE ET SES LÉGENDES RÉGULENT LA VILLE DE LA MUSIQUE

“[Faith] a toujours été important pour lui”, a déclaré Carter Cash. “Quand il avait l’émission de télévision en direct, il chantait des chansons de spiritualité…. [He was] un homme de foi… Oui, il a échoué, mais il s’est relevé. C’est le documentaire qu’il voudrait faire sur sa vie parce que cela met la foi en premier… Il n’avait pas peur de dire aux gens : « J’ai échoué » ou « C’est qui je suis, et ce sont les luttes qui J’ai eu.’ Il était prêt à admettre ses lacunes. Et je pense que c’est un bon exemple à suivre.”

Aujourd’hui, le fier père de cinq enfants est déterminé à perpétuer l’héritage du patriarche bien-aimé. Il veut continuer à partager l’histoire de la dévotion de Cash non seulement avec sa propre famille mais aussi avec le monde.

“J’en apprends toujours plus sur mon père régulièrement”, a déclaré Carter Cash. “Je regarde ses écrits et j’ai l’impression qu’il me parle encore… C’était un bibliste. J’ai des centaines de pages de ses études bibliques et ces choses sont si importantes pour moi. Elles le sont vraiment.”

“Quand Larry King a demandé à mon père ce qu’il voulait le plus de son héritage, ce pour quoi il voulait le plus qu’on se souvienne de lui, mon père a dit:” En tant que bon père “. Et en cela, il réussit. Je me souviens toujours de lui pour cela. Et donc, laissez ses mots parler d’eux-mêmes.

“Johnny Cash : la rédemption d’une icône américaine” est à l’affiche exclusivement dans les salles du 5 au 7 décembre.