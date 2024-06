Le fils de John Lennon envoie un message cinglant au prince Harry

le fils de John Lennon, Sean Lennon ; Prince Harry

Un des Celui de John Lennon les fils ont envoyé un message cinglant à Prince Harry à propos De rechangeles mémoires que le duc de Sussex a publiées début 2023.

Sean Lennonle fils cadet du regretté musicien des Beatles à 48 ans, a partagé son opinion sur les mémoires dans un bref article sur Xanciennement Twitter, le mercredi 29 mai.

La critique ironique de Sean a commencé par reconnaître qu’il partageait ses réflexions un peu tard, étant donné que les mémoires de Harry ont été publiés il y a plus d’un an.

« Ma critique tant attendue de l’autobiographie du prince Harry tient en deux mots », a commencé le tweet de Sean. Il a ensuite écrit succinctement ses pensées : « « Épargnez-moi ». »

Ma critique tant attendue de l’autobiographie du prince Harry tient en deux mots. ‘Épargne moi.’ – Seán Ono Lennon (@seanonolennon) 29 mai 2024

Dans les heures qui ont suivi son tweet, Sean a répondu aux autres utilisateurs des réseaux sociaux qui critiquaient sa vision du livre. Le jeudi 30 mai, il tweeté, « Les gens s’en prennent à moi parce que j’ai fait une blague sur le titre du livre de Harry. C’est plutôt génial.

Dans un échange avec un utilisateur des médias sociaux, Sean a écrit qu’il « sympathise » avec le prince Harry « en général », mais « la façon dont il se plaint et se plaint des choses est vraiment trop. Je m’amuse juste un peu. Je pense qu’il a mérité quelques moqueries. (Je suis sûr que je l’ai fait aussi).

Plus tard, Sean a fait référence à cela tweeter tout en critiquant un article couvrant ses commentaires, écrivant : « Intéressant, le Daily Mail a choisi de ne pas me mentionner en disant que je suis sûr que j’ai également mérité quelques moqueries. Les médias choisissent toujours en fonction de leur récit.

Penguin Random House, l’éditeur de De rechangea dit à propos des mémoires d’Harry sur son site internet que c’était « la première fois » que le prince racontait son histoire « avec une honnêteté brute et sans faille ». Le livre de 416 pages raconte la vie de Harry depuis ses premiers souvenirs jusqu’à son mariage avec Meghan Markle et la naissance de leurs deux jeunes enfants. L’éditeur a décrit les mémoires comme étant « pleins de perspicacité, de révélations, d’introspection et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin ».

Bien que le mémoire ait battu des records de ventes au moment de sa sortie, il a suscité des critiques mitigées de la part des critiques, avec un écrivain de la BBC. l’appeler le « livre le plus étrange jamais écrit par un royal ». Malgré tout, de nombreux observateurs royaux curieux ont parcouru ses pages dans l’espoir d’en savoir plus sur les tensions persistantes entre Harry et les autres membres de la famille royale.

Suivant: Des bœufs fraternels aux pénis, en passant par la virginité, la drogue et bien plus encore, les plus grosses bombes du prince Harry et les confessions les plus juteuses des « pièces de rechange »