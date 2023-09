Le fils de Jimmy Lai affirme que le magnat des médias emprisonné à Hong Kong « refuse de se laisser intimider »

Le fils du militant pro-démocratie et éditeur emprisonné à Hong Kong, Jimmy Lai, a déclaré que son père « refuse de se laisser intimider » par les autorités chinoises alors qu’il fête ses 1 000 jours derrière les barreaux et risque la prison à vie.

Dans une interview accordée à NBC News à Londres, Sébastien Lai a déclaré que son père, un riche homme d’affaires de nationalité britannique, aurait facilement pu fuir Hong Kong pour éviter une répression contre les militants pro-démocratie, mais avait choisi de rester pour se battre pour ses convictions.

« Qu’une personne abandonne tout ce qu’elle possède pour défendre la liberté est une chose incroyablement rare », a déclaré le jeune Lai qui vit à Taiwan. « Je pense que beaucoup de gens comprennent ce qui est en jeu et comprennent que mon père ne devrait pas être en prison. »

Détenu à l’isolement dans la prison Stanley de Hong Kong, Jimmy Lai, 75 ans, purge une peine de plus de cinq ans en relation avec une prétendue violation d’un bail commercial, que ses avocats et ses groupes de défense des droits considèrent comme fallacieuse. Il avait déjà été poursuivi pour sa participation à des manifestations de masse en faveur de la démocratie à Hong Kong en 2019 et 2020 et pour avoir allumé une bougie lors d’une veillée en 2020 pour les victimes du massacre de la place Tiananmen.

Sébastien Lai, 28 ans, a déclaré que son père restait fidèle à son engagement envers les principes démocratiques, même s’il risquait de passer le reste de sa vie en prison s’il était reconnu coupable d’accusations en vertu d’une nouvelle loi sur la sécurité nationale. Le procès dans cette affaire a été retardé à plusieurs reprises et doit maintenant s’ouvrir en décembre.

« C’est quelqu’un qui refuse de se laisser intimider », a déclaré Sébastien Lai.

« Mon père est une personne qui a vraiment montré, par son travail et par sa vie, pourquoi ces valeurs sont importantes et ce que quelqu’un est prêt à payer pour cela. Et je pense que c’est la raison pour laquelle le gouvernement chinois consacre autant d’énergie à s’attaquer à ce problème. Il a toujours été une épine dans leur pied », a-t-il déclaré.

Jimmy Lai « a montré au gouvernement de Hong Kong, au gouvernement chinois, que l’argent n’est pas la chose la plus importante, que ces libertés sont bien plus importantes », a-t-il ajouté.

L’emprisonnement de son père en relation avec une prétendue violation de bail, la fermeture forcée du journal de son père, Apple Daily, et l’emprisonnement de centaines d’autres prisonniers politiques envoient un message clair selon lequel, malgré les affirmations du gouvernement, Hong Kong n’est pas un endroit où faire des affaires, a déclaré Sébastien Lai.

Les entreprises et les investisseurs étrangers attendent une libre circulation de l’information et un système juridique juste et prévisible, et non un système arbitraire et autoritaire, a-t-il déclaré.

« Je pense que Hong Kong doit vraiment déterminer s’ils veulent ou non devenir un centre financier », a déclaré Sébastien Lai. « S’ils maintiennent en prison des gens comme mon père et d’autres prisonniers politiques, ils ne peuvent pas devenir un centre financier. »

Jimmy Lai, lors d’un entretien à Hong Kong, en 2020. Anthony Wallace / AFP via le fichier Getty Images

Jimmy Lai et d’autres ont afflué vers Hong Kong en raison de la liberté qu’elle offrait et « en ont fait ce qu’elle est aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Une fois que l’État de droit disparaîtra, une fois que la loi deviendra arbitraire et que la protection ne sera plus accordée, alors Hong Kong perdra son (…) avantage concurrentiel », a-t-il déclaré.

« S’il ne reconnaît pas que la raison pour laquelle il a connu un tel succès réside dans toutes les libertés dont il disposait, alors il n’y a aucun espoir pour Hong Kong », a ajouté Sébastien Lai.

Suite à la pandémie de Covid, la Chine a cherché à ramener les entreprises et les touristes à Hong Kong avec un important programme promotionnel. campagnemais la ville est en proie à un exode de travailleurs qualifiés et de résidents aisés ces dernières années.

Lorsque le Royaume-Uni a cédé Hong Kong à la domination chinoise en 1997, la Déclaration commune sino-britannique de 1984 était censée garantir la pleine autonomie de Hong Kong, sauf en matière d’affaires étrangères et de défense. Mais le statut spécial de Hong Kong s’est progressivement érodé et en juin 2020, les autorités chinoises ont imposé une loi radicale sur la sécurité nationale qui a été utilisée pour étouffer la dissidence et la liberté de la presse, selon des groupes de défense des droits.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis, a déclaré que Jimmy Lai avait cherché à déstabiliser Hong Kong et incité à la violence et que ceux qui violent les lois de Hong Kong « seront tenus pour responsables ».

« Les faits concernant sa violation de la loi sur la sécurité nationale sont clairs. Son cas a été traité conformément à la loi de Hong Kong et n’a rien à voir avec la liberté de la presse et d’expression. Depuis la promulgation de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, la société locale a retrouvé ordre et vitalité », a-t-il déclaré.

« Les droits légitimes des résidents de Hong Kong sont mieux protégés », a ajouté le porte-parole.

Lai et l’équipe juridique internationale de son père se sont rendus ces derniers jours à Washington, au siège des Nations Unies à New York et en Grande-Bretagne pour attirer l’attention sur cette affaire, qui a suscité une large condamnation de la part des défenseurs des droits de l’homme et de la liberté de la presse.

Bien que Jimmy Lai soit un ressortissant britannique, le gouvernement britannique a été critiqué par son fils et par des groupes de défense des droits de l’homme, qui affirment que Londres n’a pas condamné avec force l’emprisonnement du magnat des médias pour éviter de compromettre le commerce avec la Chine.

La façon dont le gouvernement britannique a « contourné l’affaire est pour le moins très décevante », a déclaré Maya Wang, directrice associée de la division Asie à Human Rights Watch.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a évoqué le cas de Jimmy Lai lors de sa rencontre avec des responsables chinois lors d’une visite à Pékin le mois dernier, selon le gouvernement britannique.

Les appels lancés à la Grande-Bretagne pour qu’elle adopte une position plus ferme dans le cas de Jimmy Lai coïncident avec des critiques internes croissantes à l’égard de la politique chinoise du Premier ministre Rishi Sunak et des révélations selon lesquelles un chercheur parlementaire sur la Chine du parti conservateur de Sunak pourrait avoir espionné pour le compte de Pékin.

Certains membres de son propre parti soutiennent que le gouvernement Sunak devrait qualifier la Chine de « menace » pour le Royaume-Uni plutôt que de « défi systémique ».

Interrogé sur le cas de Jimmy Lai, un porte-parole de l’ambassade britannique à Washington a déclaré que le Royaume-Uni souhaitait voir les autorités de Hong Kong respecter l’État de droit et se conformer aux normes internationales.

«Les poursuites engagées contre le ressortissant britannique Jimmy Lai ont été hautement politisées. M. Lai et d’autres sont délibérément ciblés pour faire taire les critiques sous couvert de sécurité nationale », a déclaré le porte-parole.

Anne-Marie Trevelyan, la ministre britannique chargée de l’Indo-Pacifique, a rencontré Sébastien Lai la semaine dernière pour poursuivre les discussions sur le cas de son père, a ajouté le porte-parole.

Jimmy Lai escorté par des gardiens de prison au centre d’accueil de Lai Chi Kok à Hong Kong, en 2020. Vernon Yuen / NurPhoto via le fichier Getty Images

Personnalité célèbre de Hong Kong, Jimmy Lai incarne le climat de liberté et d’ouverture du marché de la ville avant que la Chine n’affirme un contrôle plus strict sur l’ancienne colonie britannique. Lai a travaillé dans une usine de confection lorsqu’il était enfant et a finalement créé sa propre ligne de vêtements à succès. Après la répression des manifestants pour la démocratie sur la place Tiananmen en 1989, il a fondé le journal pro-démocratie Apple Daily à Hong Kong.

Le style franc et entrepreneurial de Lai résonne chez de nombreuses personnes à Hong Kong, et « ce genre de liberté est essentiellement ce qu’était Hong Kong et ce qu’aurait pu être la culture de la Chine », a déclaré Wang de Human Rights Watch.

La police a perquisitionné les bureaux d’Apple Daily en 2021 et a finalement forcé le journal populaire à fermer ses portes.

Après les vastes manifestations en faveur de la démocratie qui ont balayé Hong Kong il y a quatre ans, les autorités chinoises ont accordé la priorité à la poursuite en justice de personnalités démocrates de premier plan, en particulier Jimmy Lai, qu’elles présentent comme un conspirateur sous l’influence de puissances extérieures tentant de saper la Chine, selon aux défenseurs des droits de l’homme.

En vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong, Lai attend son procès pour sédition présumée et d’autres délits liés à sa campagne et à ses publications en faveur de la démocratie. S’il est reconnu coupable, il sera probablement emprisonné pour le reste de sa vie, selon ses avocats internationaux.

Les autorités chinoises ont effectivement interdit à Lai de choisir un avocat britannique, Tim Owen, pour le représenter.

Le procès relatif à la sécurité nationale devait initialement s’ouvrir en décembre de l’année dernière et a été repoussé à plusieurs reprises. Le procès devrait maintenant s’ouvrir le 18 décembre. L’un des avocats internationaux de Lai, Jonathan Price, a déclaré que les autorités chinoises semblent retarder le procès parce qu’elles ont du mal à monter un dossier et hésitent à accorder à Lai une quelconque plate-forme pour exprimer son opinion. points de vue sur la démocratie.

« S’ils avaient un dossier solide, ils le présenteraient au tribunal », a déclaré Price.