Le fils de Jennifer Lawrence sourit avec Cooke Maroney à New York – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID

Jennifer Lawrence est une maman rayonnante, et son petit garçon Cy, 1, est tout aussi heureux ! Dans de nouvelles photos que vous pouvez voir ci-dessous, le tot rayonnait aux côtés de sa célèbre maman et de son papa Cooke Maroney lors de vos déplacements à Beverly Hills le mercredi 19 juillet! Le Pas d’émotions fortes L’actrice avait l’air parfaitement équipée pour l’été dans une mini-robe débardeur blanche et un bob blanc, portant ses longs cheveux bruns. Elle a accessoirisé avec un simple collier blanc et une paire de sandales marron, battant la vague de chaleur avec la tenue venteuse. À ses côtés marchait son mari Cooke, tenant son petit garçon chéri. Cooke a porté un tee-shirt blanc fonctionnel et un short bleu avec des baskets, et Cy a assorti son ambiance avec un short vert olive, une chemise à manches courtes et une paire de baskets Nike assorties.

Alors que Jennifer garde sa vie de famille privée, elle s’est ouverte sur l’expérience de devenir mère. « C’est tellement effrayant de parler de maternité », a déclaré l’actrice oscarisée Vogue dans une interview d’octobre 2022 « Seulement parce que c’est si différent pour tout le monde. Si je dis : « C’était incroyable dès le début », certaines personnes penseront : « Ce n’était pas incroyable pour moi au début » et se sentiront mal.

Jennifer a admis qu’elle avait été confuse lorsqu’elle ne savait pas exactement quoi ressentir après sa naissance en février 2022. « Heureusement, j’ai tellement de copines qui étaient honnêtes », a-t-elle expliqué. « Qui étaient comme, ‘C’est effrayant. Il se peut que vous ne vous connectiez pas tout de suite. Vous ne tomberez peut-être pas amoureux tout de suite. Alors je me sentais tellement prêt à pardonner… Je me souviens d’avoir marché avec l’un de mes meilleurs amis à, genre, neuf mois, et d’avoir dit : ‘Tout le monde n’arrête pas de dire que j’aimerai plus mon bébé que mon chat. Mais ce n’est pas vrai. Peut-être que je l’aimerai autant que mon chat ?’ »

Elle a ensuite expliqué comment son amour pour son petit garçon n’avait fait que grandir depuis sa naissance. « Mon cœur s’est étendu à une capacité que je ne connaissais pas », a-t-elle déclaré en partie. « J’inclus mon mari là-dedans… Le matin après avoir accouché, j’ai eu l’impression que toute ma vie avait recommencé. Comme, maintenant est le premier jour de ma vie. Je viens de regarder. J’étais tellement amoureux. Je suis aussi tombée amoureuse de tous les bébés partout. Les nouveau-nés sont tellement incroyables.

