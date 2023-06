Le fils de Jennifer Hudson, David, est diplômé du collège : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Éric Charbonneau/Shutterstock

Jennifer Hudson41 ans, ne pourrait pas être plus fière de son fils de 13 ans David Daniel Otunga Jr., qui vient de terminer ses études secondaires. L’animatrice de talk-show a partagé des photos de la remise des diplômes de David sur Instagram le 4 juin, accompagnées d’un doux message à son enfant unique. « C’est officiel !!! Mon bébé est lycéen maintenant ! » Jenifer a écrit. « Nous avons passé une merveilleuse journée à célébrer avec la famille et les amis. Je suis tellement fier de toi DOJ ! L’équipe Jhud peut vous aider à féliciter DOJ ! »

Jennifer a joyeusement posé avec son fils sur plusieurs photos de remise des diplômes. Le gagnant de l’EGOT portait une robe à fleurs colorée, tandis que David portait sa casquette et sa robe bleues. Sur d’autres photos, Jennifer a enfilé la tenue de remise des diplômes de David et a fièrement brandi des pancartes en carton représentant le visage de son fils. D’autres membres de la famille de Jennifer sont apparus sur les photos de la remise des diplômes.

Le Filles de rêve La star a partagé un autre post de la remise des diplômes avec une photo du chanteur embrassant l’adolescent, avec la légende, « Mon bébé a obtenu son diplôme, Yal !!!!!! DOJ !!!!!!! #classof2023#proudmom. Certains des amis célèbres de Jennifer comme Viola Davis, Tamar Braxtonet Evelyne Braxton a commenté le premier message pour féliciter David pour sa grande réussite.

Jennifer partage son fils avec son ancien fiancé, lutteur David Otunga, 43. En août dernier, Jennifer s’est rendue sur Instagram pour souhaiter à son fils un joyeux 13e anniversaire. Elle a inclus des photos de David paraissant plus grand que sa célèbre mère dans l’hommage d’anniversaire qui a été partagé avec ses millions de followers. « Toute l’équipe Jhud et le monde peuvent-ils arrêter ce que vous faites et souhaiter à mon fils un très joyeux 13e anniversaire aujourd’hui !!!!!! » Jennifer a écrit dans l’hommage de l’été dernier. « J’ai officiellement un adolescent !!!! Ouah !!!!!! Allumez mon bébé !!!! Je te célébrerai pour toujours !!!! #DoJ13 », a-t-elle ajouté.

Il est difficile de croire que David va au lycée maintenant. Après tout, c’est comme si c’était hier que Jennifer a donné naissance à son fils ! « J’aime être attentionné et attentionné parce que j’aime voir les autres heureux », a déclaré le Idole américaine alun a dit PERSONNES juste après la naissance de David en 2009. « À qui mieux consacrer mon temps que mon propre enfant ?

