Le fils de Jenna Bush Hager, Hal, ressemble au grand-père George W. Bush – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Jenna Bush Hager40 ans, n’est pas la seule à ressembler à son papa, George W. Bush! La fille du fils adorable de l’ancien président américain Hal2 ans, ressemble aussi à son grand-père, dans de nouvelles photos qu’elle a partagées sur un épisode de Aujourd’hui avec Hoda & Jenna. Le tot a joyeusement posé avec sa maman et son papa, Henri Chase Hagerdans les clichés, et un en particulier a montré ses traits et son sourire, qui s’avèrent très similaires à ceux de George

Jenna a jailli sur Hal et ses autres enfants, y compris les filles Mila9 et Coquelicot, 6, sur l’épisode, et a partagé à quelle vitesse son plus jeune grandit. “Ce n’est plus un bébé”, a dit la maman adorée à sa co-animatrice Hoda Kotb de Hal. “Il a une petite dent grise.”

D’autres photos de l’ensemble montraient la famille aimante se blottissant sur un bateau et s’amusant bien. Hal a également posé joue contre joue avec sa sœur aînée Poppy, et ils étaient tous les deux aussi mignons que possible. “Amoureux de l’été”, Jenna a légendé l’une des nombreuses photos.

« Nous avons passé de merveilleuses vacances. À certains égards, nous avons suivi le rythme de la vie. J’ai rangé mon téléphone », a continué Jenna à Hoda. “Nous avons eu beaucoup de plaisir.” Elle a également révélé qu’elle avait déposé sa fille aînée, Mila, dans un camp de vacances pour le deuxième été consécutif.

Ce n’est pas la première fois que Jenna partage des photos de ses enfants en public. L’ancienne première fille publie parfois des photos de sa progéniture sur les réseaux sociaux, en particulier lors d’occasions spéciales. L’une des dernières était pour une photo de Noël sur Instagram. Ses trois enfants souriaient et sautaient dans l’instantané alors qu’une empreinte d’un arbre de Noël vert pouvait être vue en arrière-plan. “Joyeux tout !! Je vous souhaite une saison des fêtes et une nouvelle année heureuses et saines! Xx The Hagers », a-t-elle écrit dans la légende.