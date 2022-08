Le fils de Jeff Bezos l’a averti de ne pas “effrayer” le nouveau “Seigneur des Anneaux”

Le fils de Jeff Bezos avait une directive simple pour son père lorsqu’il a découvert qu’Amazon faisait sa propre émission “Le Seigneur des Anneaux”: “Ne fais pas ça.”

Le fondateur du géant du commerce électronique et deuxième homme le plus riche du monde a partagé l’avertissement de son fils lors de la première britannique de la nouvelle série Amazon Prime Video “Lord of the Rings: The Rings of Power”.

Le milliardaire de 58 ans a réfléchi sur son fandom de longue date du travail de l’auteur JRR Tolkien devant le public de la liste A, Rapports de variétédisant qu’il a transmis son amour de la Terre du Milieu à ses propres enfants.