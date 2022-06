Le fils de Jarnail Singh, Sunny Singh Gill, est promu au groupe national d’arbitres EFL | Nouvelles du football

Sunny Singh Gill suivra les traces de son père Jarnail Singh après avoir été promu au sein du groupe national des arbitres de match de l’EFL.

Jarnail Singh est le premier arbitre turbanné de l’histoire du football de la ligue anglaise et a pris en charge plus de 150 matchs dans toutes les divisions entre 2004 et 2010. Jarnail a pris sa retraite de l’arbitrage de la ligue en 2011 et conseille maintenant la Football Association mais encore occasionnellement des arbitres dans le combiné Ligue des comtés.

Sunny est l’arbitre le plus ancien de l’héritage sud-asiatique britannique dans le pays et a rejoint l’arbitre noir le mieux classé Sam Alisson pour présider le match de Ligue 2 entre Swindon Town et Leyton Orient en avril dans un moment historique pour officier dans le football anglais.

Sam Allison et Sunny Singh Gill ont présidé Swindon contre Leyton Orient dans un moment historique pour le football et l'arbitrage.



Singh Gill : rêve de suivre les traces de papa

Sunny, qui est officier de prison au HMP Feltham et a commencé à arbitrer à 15 ans, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « C’est un moment de fierté pour moi d’être promu à l’EFL.

« Suivre les traces de mon père et devenir le prochain Sud-Asiatique, et Sikh-Punjabi, à être promu en tant qu’arbitre EFL est un moment de fierté. Une décennie après que mon père ait arbitré dans l’EFL, j’ai réalisé mon rêve et suivi dans ses pas.

« Ça a été beaucoup de travail cette année pour m’entraîner loin du terrain, m’améliorer dans tous les départements avec l’aide du PGMOL et de mes entraîneurs.

« Je veux maintenant me fixer plus d’objectifs et réaliser mon rêve de devenir le premier arbitre de Premier League sud-asiatique. »

La saison dernière, Sky Sports Nouvelles a révélé que les fils de Jarnail, Bhups et Sunny Singh Gill, entraient dans l’histoire en tant que la première paire de Sud-Asiatiques britanniques à présider un match du Sky Bet Championship.

Bhups et Sunny Singh GIll sont entrés dans l'histoire lors de Bristol City contre Nottingham Forest en tant que première paire d'arbitres sud-asiatiques à arbitrer un match de championnat.



Jarnail a dit Sky Sports Nouvelles en février que ses garçons se donnaient « 110% » pour atteindre le sommet du jeu, et Sunny a maintenant été récompensé par une promotion de la Ligue nationale.

Webb : Bhups et Sunny ont excellé

L'arbitre de la finale de la Coupe du monde, Howard Webb, prédit de grandes choses pour Bhups et Sunny Singh Gill



L’ancien officiel de match de Premier League, Howard Webb, qui a arbitré la finale de la Coupe du monde 2010, a déclaré Sky Sports Nouvelles l’année dernière que Sunny et Bhups ont tous les atouts pour atteindre le sommet de leur métier.

« Je suis absolument ravi de voir les progrès réalisés par Sunny et Bhups dans le jeu. Je les surveille depuis un certain temps », a déclaré Webb, qui gère le VAR dans la Major League Soccer depuis quatre ans. années.

Le présentateur de Sky Sports News, Tom White, annonce les dernières nouvelles selon lesquelles Bhups et Sunny Singh Gill deviendront la première paire de Sud-Asiatiques britanniques à officier dans le même match de championnat.



« Je retourne avec leur père depuis un certain temps, nous avons travaillé ensemble dans la Ligue de football. Et Jarnail Singh, en plus d’être un très, très bon arbitre, est juste un gars formidable. C’était toujours un plaisir de travailler avec lui.

« Ils [Bhups and Sunny] sont sportifs, ils savent gérer les gens, toutes ces compétences dont vous avez besoin pour réussir. Si vous ne les avez pas, vous ne survivez pas dans le jeu professionnel. Ces gars-là ont fait plus que survivre, ils ont excellé et je pense qu’ils continueront à le faire.

« Les deux ont traversé ces durs chantiers de football local, puis ont progressé à travers les différents niveaux et ont probablement l’impression qu’à un moment donné, ils veulent faire leurs valises parce que la journée au bureau n’a pas été facile, mais ils ont persévéré à travers ces moments difficiles.

« Je sais que leur père sera si fier de les voir sur le même jeu. Ils ont fait de bons progrès et ils sont toujours sur la trajectoire ascendante. Il y a encore plus à faire pour eux. Je suis sûr qu’ils vont l’apprécier chaque étape du chemin. »

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

