Le fils de JACOB Zuma a exhorté les émeutiers à « manifester et piller la responsabilité » alors qu’il appelait à la libération de son père.

Duduzane Zuma, 37 ans, le fils de l’ancien président sud-africain, a averti que le pays n’était « qu’à un massacre d’une spirale incontrôlable » alors que la violence se poursuivait pendant un sixième jour.

Duduzane Zuma, 37 ans, le fils de l’ancien président sud-africain Crédit : INSTAGRAM

Un flic arrête un pilleur à l’intérieur du centre commercial Lotsoho dans le canton de Katlehong Crédit : AFP

Des gens pillent une zone près d’un entrepôt en feu à Durban

Les forces de sécurité ont du mal à contenir les émeutes et les pillages déclenchés par l’emprisonnement de l’ancien dirigeant pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour corruption.

Dans une vidéo partagée sur la page Instagram de son proche associé Winston Innes, Zuma a déclaré que le chaos n’était « pas une surprise » et il a blâmé l’emprisonnement de son père et le verrouillage de Covid pour les troubles généralisés.

Il a également qualifié la peine de prison de son père d' »injuste et injuste » et a déclaré qu’il continuerait à « se tenir à ses côtés » et à demander sa libération.

‘PAS DE NOURRITURE SUR LA TABLE’

Dans un message aux Sud-Africains, Zuma a déclaré : « Pour les personnes qui protestent et pillent, veuillez le faire avec précaution et de manière responsable. Parce que vous ne pouvez pas tenir les gens responsables de défendre ce qu’ils aiment.

« Je suis pour la paix, je suis pour les solutions, je suis pour l’unité, et la seule façon pour nous de surmonter ce problème que nous avons à portée de main est de nous unifier.

« Mais nous devons comprendre la cause profonde de ces problèmes, et une partie du problème est la pauvreté, le chômage, les inégalités, et maintenant, laissant toute la politique de côté, traitons la situation en gardant à l’esprit la réalité.

« Nous savons tous quelle est la situation, les gens qui n’en ont pas et qui vivent en face de chez nous, ils travaillent pour nous, certains d’entre eux ont grandi avec nous.

« Maintenant, nous ne pouvons pas avoir une situation où ils quittent leur lieu de travail, rentrent chez eux et n’ont pas de nourriture sur la table. »

Dans le clip de 11 minutes, Zuma a déclaré que la situation était devenue incontrôlable en raison du verrouillage de Covid, ajoutant que le chaos ne serait pas résolu sans aborder l’emprisonnement de son père.

« Deux choses ont causé ce qu’on appelle des troubles civils. L’une était l’arrestation et l’emprisonnement de Jacob Zuma, et la deuxième chose, à ma ferme conviction, est le verrouillage », a-t-il déclaré.

« Maintenant, si nous arrivons à enfermer davantage les gens, à quoi nous attendons-nous ? Il y a certains choix que nous avons faits qui nous ont amenés à cette position dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

« Certaines décisions qui ont été prises et non prises qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd’hui.

« Cela ne va pas nous aider à pointer du doigt et à créer des problèmes qui nous diviseront. Nous devons nous ressaisir. »

« A FERMÉ LES YEUX »

Zuma a déclaré que de nombreuses personnes avaient « fermé les yeux » sur la pauvreté dans le pays.

« Les problèmes d’inégalité, de chômage et de pauvreté sont de vrais problèmes, et c’est ce qui se joue dans le domaine public », a-t-il déclaré.

« N’oubliez jamais que les gens sont un produit de leur environnement. C’est très simple… les gens vont le faire tant qu’il n’y a pas de nourriture sur la table.

« Lever le verrouillage, laisser les gens retourner au travail, laisser les entreprises fonctionner, c’est un point de départ. »

Au moins 72 personnes sont mortes et plus de 1 200 arrêtées alors que des milliers de personnes ont saccagé des magasins, volant de la nourriture, des appareils électriques, de l’alcool et des vêtements.

Des images choquantes ont montré des centaines de personnes courant vers un entrepôt mercredi et déchirant des conteneurs.

Des habitants armés sont descendus dans les rues pour garder les bâtiments alors que les pillards volent tout, de la nourriture et de l’alcool aux téléviseurs grand écran et aux meubles.

Des justiciers ont déclaré qu’ils étaient « prêts à mourir » pour protéger les rues des pilleurs – et un garçon de 14 ans aurait été abattu par des chauffeurs de taxi qui gardaient un centre commercial.

PÉNURIES DE NOURRITURE ET DE CARBURANT

Le ministre de la Défense Nosiviwe Mapisa-Nqakula a déclaré que 25 000 soldats seront déployés dans les prochains jours pour aider les forces de sécurité envahies.

Le pillage généralisé a touché les chaînes d’approvisionnement et les liaisons de transport dans la province du sud-est du KwaZulu-Natal, suscitant des craintes de pénuries de nourriture et de carburant.

Le président Cyril Ramaphosa a averti que certaines régions du pays « pourraient bientôt manquer de provisions de base à la suite de la perturbation importante des chaînes d’approvisionnement en nourriture, en carburant et en médicaments ».

L’opérateur logistique d’État Transnet a déclaré hier un « force majeure » – une urgence indépendante de sa volonté – sur une ligne ferroviaire clé qui relie Johannesburg à la côte en raison des troubles.

Plus tôt cette semaine, la plus grande raffinerie du pays, SAPREF, a fermé son usine de Durban, qui est responsable d’un tiers de l’approvisionnement en carburant de l’Afrique du Sud.

« Il est inévitable que nous ayons des pénuries de carburant dans les prochains jours ou semaines », a déclaré Layton Beard de l’Automobile Association.

Des champs de canne à sucre ont été incendiés dans le KwaZulu-Natal, la principale région productrice de canne à sucre, tandis que du bétail a été volé ailleurs.

Christo van der Rheede, directeur exécutif de la plus grande organisation d’agriculteurs, AgriSA, a déclaré que les producteurs avaient du mal à mettre leurs récoltes sur le marché en raison de la « pagaille » logistique.

Il a averti que si la loi et l’ordre n’étaient pas rétablis bientôt, « nous allons avoir une crise humanitaire massive ».

Un incendie ravage le parc Campsdrift à Pietermaritzburg au milieu des manifestations et des pillages Crédit : Reuters

Un pilleur présumé se fait tirer dessus avec des balles en caoutchouc dans un centre commercial inondé à Vosloorus Crédit : AFP