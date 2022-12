Le fils de Freddie Flintoff révèle que l’hôte de Top Gear est “chanceux d’être en vie” après un accident terrifiant lors du tournage d’un épisode

Le fils de FREDDIE Flintoff a révélé que l’animateur de Top Gear était “chanceux d’être en vie” après avoir été impliqué dans un accident terrifiant lors du tournage d’un épisode.

Corey Flintoff, 16 ans, a déclaré que sa famille avait été “choquée” après que l’ancienne star du cricket anglais, 45 ans, ait été transportée d’urgence à l’hôpital à la suite de l’accident.

Le choc choquant s’est produit lors du tournage de la série à succès BBC One à l’aérodrome de Dunsfold Park et a laissé les fans très inquiets.

Le père de quatre enfants a ensuite été transporté par avion à l’hôpital après le terrible accident de voiture de lundi.

Il a été confirmé que Freddie avait été blessé lors du tournage d’un segment de l’émission, les caméras tournant à l’époque.

Et son fils Corey a dit que sa mère avait couru pour être à côté du lit d’hôpital de Flintoff.

Il a dit à MailOnline : « Il va bien. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé, mais il a de la chance d’être en vie.

“C’était un accident assez désagréable. C’est choquant. Nous sommes tous choqués mais espérons juste qu’il ira bien.

Sa co-star Chris Harris était également sur la piste d’essai lorsque l’accident s’est produit.

Les proches du père de quatre enfants ont déclaré que ses blessures “ne mettaient pas sa vie en danger”, malgré sa course à l’hôpital inquiétante.

Plus de détails sur le smash devraient être confirmés dans les prochains jours.

Des sources ont déclaré au Sun hier: «Toutes les mesures de santé et de sécurité habituelles étaient également en place pour le tournage. Freddie a été transporté à l’hôpital par ambulance aérienne peu de temps après.

“Le tournage a été reporté pour le moment et tout le monde se soucie de la convalescence de Freddie.”

Après une incroyable carrière de joueur de cricket en Angleterre, Freddie – de son vrai nom Andrew – a basculé sa carrière vers la télévision.

En 2018, il a été annoncé comme le nouvel hôte de Top Gear aux côtés de Paddy McGuinness et Chris Harris.

Le trio a été un succès immédiat auprès des téléspectateurs et l’émission est passée de BBC Two à un créneau aux heures de grande écoute sur BBC One après 18 ans en 2020.

Pendant ce temps, le smash de Freddie est le dernier revers de l’émission “maudite”, après son évasion étroite après un accident d’horreur de 124 mph en 2019.

Il est miraculeusement sorti indemne de l’accident “de mort imminente”, insistant sur le fait qu’il allait “tout à fait bien”.