James a déclaré à propos de la réunion: « J’ai eu leurs numéros de téléphone et je me suis mis le numéro de l’autre dans les téléphones et j’ai dit: ‘Je veux que ça marche.’ Deux semaines plus tard, ils sont dans le journal et ils sortent ensemble. « ‘

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy