Le fils de Drake, Adonis, fait une rare apparition aux BBMA 2021 alors que le rappeur lui consacre un prix | Actualités musicales

Washington: Dimanche soir, le rappeur et auteur-compositeur canadien Drake a accepté le prix de l’artiste de la décennie aux Billboard Music Awards 2021 alors que son fils Adonis se tenait à ses côtés.

Selon le magazine People, vêtu de flanelle rouge et de tresses, Adonis a conservé le trophée BBMA de Drake alors que Drake commençait son discours de remerciement. Tout au long de ses remarques, Drake s’est agrippé à l’épaule de son fils alors que les fans le regardaient avec admiration.

Le rappeur canadien suit les traces de Mariah Carey (années 1990) et Eminem (années 2000) en remportant le prix spécial de la décennie 2010.

En acceptant le prix, Drake a déclaré: « Je veux dédier ce prix à mes amis, je veux dédier ce prix à mes collaborateurs de longue date. Je veux dédier ce prix à tous mes pairs, toutes vos décisions et la musique que vous faites le fait vraiment faites-moi tourner et me retourner la nuit pour essayer de comprendre ce que je devrais faire ensuite. Merci à ma belle famille. «

Adonis fondit alors en larmes alors que Drake terminait son discours avant que le rappeur ne le prenne dans ses bras et ne le rapproche du micro.

« Je veux te dédier ce prix, » dit Drake en riant. La présence d’Adonis à la cérémonie de remise des prix a marqué une rare apparition du bambin, que Drake partage avec l’artiste et ancienne star de cinéma pour adultes Sophie Brussaux.

En mai dernier, Drake a parlé de sa décision de présenter son fils sur Instagram, lorsqu’il a rejoint Lil Wayne pour un épisode de « Young Money Radio avec Lil Wayne sur Apple Music ». Au cours de la conversation, Drake a partagé que publier des photos d’Adonis sur les réseaux sociaux n’était pas un geste dont il avait «parlé à qui que ce soit ou de quoi que ce soit que j’avais prévu».

« C’était génial pour moi. C’était génial de partager ça avec le monde », a déclaré l’artiste à propos de sa publication Instagram qui a été partagée fin mars 2020. Il a ajouté: « Je viens de me réveiller un matin et j’étais comme, tu sais quoi? C’est juste quelque chose que je veux faire. «

À l’époque, c’était la première fois que Drake révélait des photos de son fils. Il avait déjà publié des aperçus de sa vie de père, partageant des photos des œuvres d’art de son fils, des cadeaux pour la fête des pères et des décorations de fête d’anniversaire, mais jamais aucune photo d’Adonis.

Le prix Billboard de l’artiste de la décennie est basé sur « l’activité sur le palmarès des chansons Billboard Hot 100 et le décompte des albums Billboard 200, ainsi que sur les données des réseaux sociaux et les revenus de tournée de Billboard Boxscore, du 5 décembre 2009 au 28 septembre. , 2019 « , selon un communiqué de presse de Billboard.

Drake, qui est l’artiste le plus récompensé de l’histoire de la série, a marqué huit chansons n ° 1 sur le palmarès Billboard Hot 100 et a récolté neuf albums n ° 1 impressionnants sur le palmarès Billboard 200, ce dernier étant le meilleur de tous les artistes. la dernière décennie.

De même, sur l’intégralité de son illustre carrière, le crooner « Hotline Bling » est le seul artiste masculin solo à avoir plus de 50 semaines de carrière au n ° 1 du classement Billboard Hot 100 et un record de 232 entrées sur le palmarès Billboard Hot 100, avec 45 des chansons étant dans le top 10.

Selon le magazine People, la remise des prix de cette année était basée sur les données des graphiques du 21 mars 2020 au 3 avril 2021, les gagnants étant basés sur les «interactions clés des fans avec la musique», y compris les ventes de chansons, la diffusion en continu et l’engagement social. Pendant ce temps, les meilleures catégories d’artiste social et de collaboration ont été votées par les fans. Les Billboard Music Awards 2021 ont été diffusés en direct sur NBC.