Le fils de Diego Maradona a appelé Lionel Messi à abandonner le maillot n ° 10 en hommage à son père après sa mort.

Maradona est décédé la semaine dernière à l’âge de 60 ans à son domicile en Argentine avec des hommages sincères venant du monde du football.

L’ancien manager de Chelsea, Andre Villas-Boas, a haussé les sourcils la nuit de la mort de Maradona quand, après une victoire de son équipe marseillaise, il a suggéré que le n ° 10 soit retiré de tout le football par la FIFA.

Et bien qu’une telle décision semble improbable, l’un des fils de Maradona pense que ses anciens clubs devraient adopter l’hommage.

On a demandé à Diego Armando Maradona Sinagra, né à Naples à la suite d’une liaison entre la superstar argentine et sa mère, si le maillot n ° 10 devait être retiré en son honneur.

«Dans les équipes où il a joué, je pense que oui, y compris le Barça. Je n’ai aucun doute », a-t-il déclaré (via Mundo Deportivo).

Cela signifierait que Messi renoncerait à son maillot emblématique n ° 10 qu’il a porté à la fois à Barcelone et en Argentine et fait des comparaisons avec Maradona.

Messi a rendu un hommage émotionnel à Maradona après son but du week-end, retirant son maillot pour dévoiler un maillot des Old Boys de Newell et recréant la célébration de Maradona à partir de son premier objectif pour le club.