Le fils de Diddy, Justin Combs, arrêté pour DUI

Justin Combs, le fils aîné de l’imprésario de l’alcool et de la musique Sean « Diddy » Combs, a été arrêté dimanche pour conduite sous influence.

Les responsables du département de police de Los Angeles ont confirmé à Fox News Digital que Justin avait été arrêté à la suite d’un contrôle routier de routine dans la « région de Beverly Hills » vers 8 heures du matin.

« Les agents ont effectué un contrôle routier et ils ont observé le conducteur peut-être sous l’influence d’alcool ou de drogues inconnus », a déclaré l’agent Moore.

SEAN ‘DIDDY’ COMBS ACCUS SPIRITS GÉANT DU RACISME DANS UN PROCÈS POUR NÉGLIGENCE ALLÉGUÉE DE LA VODKA ET DES MARQUES DE TEQUILA

« L’enquête a révélé qu’il était sous influence. »

On ne sait pas actuellement si Combs avait de la drogue ou de l’alcool dans son système.

VOUS DÉCLAREZ WARE SUR DIDDY OVER WHITE LIVES MATTER SHIRT CRITICSM: « VOUS LES GARS BRISEZ MON CŒUR »

Combs, 29 ans, a été « réservé » en prison. LAPD n’a pas pu confirmer s’il avait déjà été renfloué.

Un représentant de Sean « Diddy » Combs n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Justin est le fils aîné de Sean et Misa Hylton.

Diddy a également quatre enfants : King, Jessie James et les jumeaux D’Lila et Chance issus de relations antérieures. Son ex-petite amie, Kim Porter, est décédée en 2018 après avoir souffert de complications dues à une pneumonie.

Combs a récemment déposé une plainte à New York contre le géant des spiritueux Diageo, affirmant que la société n’avait pas réalisé les investissements promis dans son Vodka Ciroc et les marques de tequila DeLeon tout en dépensant de l’argent sur ses 200 autres marques.

Le chanteur « I’ll Be Missing You » a affirmé que Diageo lui avait dit que la distribution de ses marques était limitée aux zones urbaines en partie à cause de sa race.

Diageo, qui travaille avec Combs depuis qu’il l’a approché pour devenir le visage de Ciroc en 2007, a nié les allégations de racisme. Combs réclame des milliards de dollars de dommages et intérêts.