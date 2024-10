Le fils de Diddy, Christian ‘King’ Combs, fait la fête avec sa petite amie après avoir assisté à l’audience du rappeur en disgrâce

Le fils de Diddy, Christian ‘King’ Combs, semblait de bonne humeur samedi à Atlanta pour assister à une fête avec sa petite amie Raven Tracy, suite à sa récente présence à l’audience de son père.

Christian, 26 ans, a été vu avec l’actrice mannequin Raven Tracy, 31 ans, lors du sommet ESSENCE Girls United Disruptor 2024 à Atlanta, qui s’est tenu au PC&E Sound Stage.

Christian et Raven ont été photographiés à l’aise lors de l’événement, et il a été vu souriant à différents moments de la soirée, alors que son père reste au centre d’une crise juridique découlant d’allégations de trafic sexuel et de complot de racket.

Lors de l’événement, Christian portait un maillot de football Nike blanc en maille sur un haut à manches longues bleu dégradé avec un jean bleu délavé et des baskets Air Jordan bleues.

Tracy portait une chemise grise sur des chemises bleues et blanches avec des leggings transparents et des chaussures marron en fourrure, avec ses mèches baissées et séparées, et des lunettes à monture noire.

Sur son compte Instagram, Tracy a partagé un certain nombre de clips de son discours lors de la sortie, dont un dans lequel Christian a été vu debout et l’applaudissant alors qu’elle montait sur scène.

King et Tracy ont ensuite été vus dans un clip sur le Livebitez du site Instagramqui a déclaré qu’ils faisaient la fête dans un club après la sortie.

Les deux ont été vus danser sur Best of Me, Part 2, un morceau de 2000 de Jay-Z et Mya, alors que Christian pouvait être vu en train de verser un verre d’alcool dans sa bouche pendant qu’elle dansait, pendant que les deux s’embrassaient.

King a qualifié son amoureuse de « la plus méchante fille du monde » alors qu’il se défoulait au milieu d’une période difficile pour sa famille depuis que son père a été arrêté le 16 septembre au milieu d’allégations selon lesquelles Diddy aurait contraint et maltraité des femmes pendant des années.

Les autorités fédérales ont déclaré que Diddy – avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés – avait réduit au silence les victimes par le chantage et la violence, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques.

Christian, le plus jeune fils de Diddy avec feu Kim Porter, a soutenu son père en difficulté lors de son audience au tribunal jeudi à New York.

Il était avec sa grand-mère Janice Combs, 84 ans, et ses frères et sœurs Quincy Brown, 33 ans, Justin Combs, 30 ans, Chance Combs, 18 ans, et les jumeaux Jessie et D’Lila Combs, 17 ans, alors que la famille a manifesté sa solidarité envers le magnat de la musique en difficulté.

Diddy, qui a plaidé non coupable des allégations auxquelles il fait face, « a souri et a salué » Christian alors qu’il était emmené dans la salle d’audience, selon Le New York Post.

Vendredi, un juge de la cour d’appel fédérale a décidé de maintenir Diddy en détention pendant qu’il fait une troisième demande de libération sous caution dans son affaire de trafic sexuel, dont le procès est prévu en mai.

Dans une décision déposée vendredi, le juge de circuit William J. Nardini a refusé la libération immédiate du magnat du hip-hop pendant qu’un panel de trois juges évalue sa demande de libération sous caution. Les avocats de Combs ont fait appel devant la 2e Cour d’appel des États-Unis le 30 septembre après que deux juges ont rejeté sa libération.

Combs, 54 ans, est détenu dans une prison fédérale de Brooklyn depuis son arrestation le 16 septembre. Il est accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » de star de la musique pour inciter des victimes féminines à se livrer à des performances sexuelles droguées et élaborées avec des travailleurs du sexe masculins. dans des événements baptisés « Freak Offs ».

Lors d’une audience sur la libération sous caution il y a trois semaines, un juge a rejeté la proposition de caution de 50 millions de dollars de la défense qui aurait permis au chanteur de I’ll Be Missing You d’être assigné à résidence dans son manoir de Floride, avec surveillance GPS et limites strictes de visiteurs.

Le juge Andrew L. Carter Jr., qui s’est depuis récusé de l’affaire, a déclaré que les procureurs avaient présenté des « preuves claires et convaincantes » selon lesquelles Combs représentait un danger pour la communauté. Il a déclaré qu’« aucune condition ou ensemble de conditions » ne pouvait protéger contre le risque que Combs fasse obstacle à l’enquête ou menace ou blesse des témoins.

Dans leur appel, les avocats de Combs ont fait valoir que le juge avait « approuvé la rhétorique exagérée du gouvernement » et avait ordonné la détention de Combs pour des « raisons purement spéculatives ».

« En effet, il ne risque guère de s’enfuir, c’est un père de sept enfants de 54 ans, un citoyen américain, un artiste, un homme d’affaires et un philanthrope au succès extraordinaire, et l’une des personnes les plus reconnaissables au monde », ont écrit les avocats.

Les avocats de Combs n’ont pas demandé au nouveau juge de première instance, Arun Subramanian, d’envisager sa libération sous caution. Lors d’une audience jeudi, alors que Combs était assis aux côtés de ses avocats dans une combinaison beige, Subramanian a suggéré qu’il serait au moins disposé à aborder la question.

Christian et Tracy ont été vus dans une étreinte romantique lors d’un événement en Géorgie

Christian a été vu dans la foule lors de l’événement. Il avait déjà été vu debout et applaudissant sa petite amie alors qu’elle montait sur scène.

Christian, photographié le 18 septembre à New York, a assisté à plusieurs audiences du tribunal dans l’affaire de son père.

Après avoir fixé la date du procès au 5 mai, Subramanian a brièvement interrogé les avocats de Combs sur son traitement au centre de détention métropolitain, en proie à la violence et au dysfonctionnement depuis des années.

L’avocat de Combs, Mark Agnifilo, qui avait précédemment demandé son transfert dans une prison du New Jersey, a déclaré au juge : « Nous essayons le MDC. Le MDC a été très réactif à notre égard.

Un autre avocat de Combs, Anthony Ricco, a ensuite déclaré aux journalistes à l’extérieur du palais de justice : « Il va bien. C’est une circonstance difficile. Il tire le meilleur parti de la situation. Personne n’est d’accord pour rester en prison pour l’instant.