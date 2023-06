Le fils de Diddy a réservé avec DUI à Beverly Hills – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Justin Peignesle fils de 29 ans de Sean « Diddy » Combsa été arrêté vers 8h00 dimanche matin (4 juin), après avoir brûlé un feu rouge près de Beverly Hills, a confirmé le département de police de Los Angeles à Divertissement ce soir. Le point de vente rapporte qu’un officier du LAPD a initié l’arrêt « où Justin s’est avéré être le conducteur », l’officier « a observé une odeur d’alcool sortant de la voiture ». À partir de là, l’officier a soumis Justin à un test de sobriété sur le terrain, un « qu’il a échoué », a déclaré le LAPD. HE.

Après l’échec, Justin a été arrêté et incarcéré dans une prison du comté de Los Angeles pour délit DUI, selon HE. Sa caution a été fixée à 5 000 $ et HE note qu’il n’est pas clair s’il est toujours en détention ou en liberté sous caution. TMZ a publié des photos de Justin interagissant avec les policiers avant son arrestation. On ne sait pas quel type de test(s) de sobriété Justin a pu subir. Les détails exacts de son arrestation n’ont pas été rendus publics. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Diddy pour un commentaire.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Justin est le premier enfant biologique de Diddy, avec qui l’entrepreneur/artiste de 53 ans a eu Misa Hilton-Brim (Diddy a adopté Quincy-Taylor Brownle fils de feu Kim Porter eu avec Al B. Sûr en 1991, et l’a élevé comme le sien.) Justin a fréquenté l’UCLA grâce à une bourse de football et a suivi les traces de son père dans le monde du divertissement. Il est apparu sur de Nick Cannon Sauvage’ N sortie, Mon Super Doux 16, Place Hip Hop, et Poisson-chat. Il a également travaillé en tant que producteur, selon une page IMDB répertoriée pour lui.

Après l’arrestation, Misa Hylton a réagi à la nouvelle sur son histoire Instagram, selon Nouveau hip-hop chaud. Dans une série de messages, elle a critiqué son ex sur la situation concernant son garçon. « Je ne protège plus personne, juste mon fils », a-t-elle écrit en ajoutant un 100 emoji. « L’affirmation « un poisson pourrit de la tête vers le bas » signifie qu’en plus d’être un facteur majeur contribuant au succès d’une famille ou d’une organisation, le leadership est également la cause profonde de son échec et de sa disparition. La vérité te libérera. »

« Act BAD BAD boy Je voulais être une BAD Girl J’ai choisi d’être une REINE Essayé et vrai. Je ne suis pas parfaite, mais je suis INTENTIONNELLE », a-t-elle écrit dans des articles supplémentaires. « J’aurais dû garder mon enfant avec moi. Fuck UCLA aussi. Tout le monde peut obtenir [in]… Comment vous êtes passé de l’un des plus grands à l’avoir fait à gagner tout votre argent avec l’alcool et à poursuivre la foutue compagnie d’alcool. Vendez quelque chose de sain qui édifie les gens. J’en ai marre!!!! PAS LES MINES.

Plus à propos didy

Lien connexe En rapport: Yung Miami: 5 choses à savoir sur le rappeur qui sortait avec Diddy

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.