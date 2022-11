Le fils de Dick Strawbridge, qui s’échappe au château, révèle pourquoi il est nerveux à propos d’un nouveau spectacle

JAMES Strawbridge a révélé pourquoi il est « nerveux » à propos de la nouvelle émission de cuisine de la BBC, Strawbridge over the Drawbridge.

Le chef James, 38 ans, est le fils aîné de la star d’Escape to the Chateau, Dick Strawbridge.

Bbc

James a visité diverses maisons de campagne de l’île du Nord pour le spectacle[/caption]

Bbc

Il était nerveux à l’idée de plaire aux propriétaires avec sa nourriture[/caption]

Il a son propre programme de cuisine de la BBC nommé Strawbridge over the Drawbridge.

La série en trois parties a été filmée à travers l’île du Nord.

Le chef est chargé d’essayer d’impressionner les propriétaires de maisons de campagne et de domaines avec ses repas.

Il visite des maisons de campagne, apprend leur histoire et prépare un festin pour les propriétaires.

Chaque propriétaire a une cloche en argent avec eux au dîner et James ne l’entend sonner que s’ils ont décidé que sa cuisine est bonne.

Parlant de son expérience lors du tournage, il a déclaré à Express.co.uk : “Quand j’étais en Irlande du Nord, c’était presque une expérience époustouflante d’entrer dans les maisons des gens et de voir comment les seigneurs et les dames vivent dans ces magnifiques et immenses Maisons.”

Mais il a avoué qu’il était devenu « nerveux » à l’idée de préparer des repas pour les propriétaires.

« J’étais persuadé que la nourriture avait bon goût parce que j’aimais son apparence et que je voulais la manger, mais je ne savais tout simplement pas ce que les propriétaires voulaient.

“Alors, quand est venu le temps pour eux de choisir s’ils allaient ou non sonner cette cloche, j’étais vraiment nerveux”, a-t-il admis.

James a également révélé qu’il partageait l’amour de la cuisine avec son père.





Il a déclaré: «Je dirais qu’une autre chose en commun est que nous aimons cuisiner ensemble.

« La cuisine est toujours le cœur d’une maison. C’est là où les gens se rassemblent et où l’on partage un repas.

Dick est généralement vu s’occuper de ses herbes et de ses légumes sur ses hectares de terrain dans Escape to the Chateau et cuisiner dans la somptueuse cuisine familiale.

Strawbridge over the Drawbridge est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

Instagram

Dick et James partagent un amour pour la cuisine[/caption]