Le fils de Dick Strawbridge publie accidentellement un regard intérieur rare sur Escape to the Chateau home

ESCAPE to the Chateau star Le fils aîné de Dick Strawbridge, James, a partagé une série de photos à l’intérieur de la célèbre maison française de son père – mais il a rapidement dit que c’était une erreur.

James est allé sur Instagram où il a posté trois photos montrant l’intérieur de la maison emblématique Escape to the Chateau.

Il a posté une photo avec son père Dick souriant dehors pendant un lever de soleil brumeux

Il a posté une photo avec son père Dick souriant à l’extérieur pendant un lever de soleil brumeux et une devant l’extérieur du château avec sa belle-mère Angel et la demi-sœur de James, Dorothy.

Dans la section des commentaires sous le message, James a fait marche arrière en écrivant: “Oups – j’avais une semaine d’avance… blâmez mon père de m’avoir dit la mauvaise date! Au moins, je n’aurai pas besoin d’en parler la semaine prochaine.

Une troisième image se trouvait à l’intérieur de la maison française, montrant Dick, James et le demi-frère de James, Arthur, souriant dans la cuisine.

Le grand espace de cuisson comprend des carreaux blancs et un comptoir en acier inoxydable pour la préparation des aliments.

Il y a aussi des casseroles et des poêles accrochées aux murs, un spectacle courant dans de nombreuses cuisines royales également.

“J’ai une moustache et une barbe mieux entretenues que je voudrais dire pour mémoire”, a plaisanté James.

Cela vient après que James a récemment révélé que ses demi-frères et sœurs hériteraient du château de Channel 4 à l’avenir, plutôt que lui.

James, la star de sa propre série culinaire de la BBC Strawbridge Over the Drawbridge, s’est ouvert sur l’avenir du château et sur la façon dont il sera transmis à Arthur et Dorothy et à leurs générations futures.





S’adressant à l’Express, il a déclaré: «Lorsque vous allez au château, le travail de rénovation est assez rapide par rapport à une maison avec une histoire de 500 ans.

“Les arrière-petits-enfants d’Arthur et Dorothy dans de nombreuses années et comme l’une des prochaines générations auront probablement une ambiance un peu plus décontractée.”

Dans la dernière série de l’émission, les téléspectateurs ont vu Dick et Angel se battre pour préparer le château pour ses premiers invités au mariage depuis la pandémie de Covid.

Il a également posté une photo devant l'extérieur du château avec sa belle-mère Angel et la demi-sœur de James, Dorothy.

James a posté une photo de lui avec Dick et son demi-frère Arthur souriant dans la cuisine