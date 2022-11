Le fils de Del Boy, Damian, est méconnaissable de Only Fools and Horses dans le rôle d’EastEnders

La star de ONLY Fools and Horses, Ben Smith, est connue par des millions de personnes sous le nom de Damien Trotter, le fils de Del Boy.

L’acteur a joué le jeune gênant dans la sitcom emblématique dans son spécial festif de 2001.

Bbc

Ben Smith a joué Damien dans le spécial de Noël en 2001[/caption] Bbc

Il a également joué dans EastEnders en tant que Tegs en 2008[/caption] IMBD

L’acteur semble méconnaissable maintenant[/caption]

Damien a terrorisé son oncle Rodney avec son comportement et ses commentaires ironiques.

Prouvant une puce de l’ancien bloc, Damien a même été surnommé le rejeton de Satan par son malheureux oncle.

Aujourd’hui, deux décennies après ses débuts, l’acteur a l’air complètement méconnaissable.

Ben a dit aux fans lors d’une convention Only Fools à quel point il était fier d’avoir joué Damien.

Il a expliqué: «Je pense que Damien est un jeune Del Boy moderne que nous n’avons peut-être jamais vu grandir, mais toutes les références que nous obtenons de la série depuis qu’il était plus jeune, il ressemblait à un vrai« jack the lad ».

“Alors j’imagine que Damien est une jeune version moderne qui se tient au courant du gangster rap et de toute cette culture.”

Depuis la fin du spectacle, Ben est devenu un acteur à succès.

À 32 ans, il est apparu dans des émissions majeures comme Teachers, The Bill, Doctor Who, Holby City et Misfits.

Il a également eu des rôles dans Goodnight Mister Tom et Help! Je suis un adolescent hors-la-loi.

Ben a également joué le personnage du film Passer By de Reece Keys aux côtés de James Nesbitt.

Mais l’un de ses rôles les plus importants l’a vu jouer dans EastEnders en tant que Tegs Teague.

Chef de gang, Tegs a dirigé le racket du crime “The E20” et terrorisé Walford.

Ils ont harcelé Dot Branning, ont tenté de harceler Shirley Carter et ont laissé les commerçants du marché dans la crainte pour leurs moyens de subsistance.





Leur règne de terreur a pris fin lorsque Tegs a poignardé Jay Brown et a fini par être arrêté.

Et il avait l’air loin de Damien dans le rôle.