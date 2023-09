Le fils de Deion Sanders, Shilo Sanders du Colorado, n’a pas fini son « sale » coup

La sécurité du Colorado, Shilo Sanders, a une vision différente de celle de son père à propos du jeu « sale » la semaine dernière du demi défensif de l’État du Colorado, Henry Blackburn.

Alors que Deion Sanders a appelé au pardon et à la paix en tant qu’entraîneur-chef du Colorado, son fils Shilo en est toujours vexé – même si Blackburn a reçu des menaces de mort par la suite.

« Je voulais vraiment crier au mec qui lui a fait ça pour de vrai, comme après le match ou quelque chose du genre », a déclaré Shilo lors d’une conférence de presse mardi à Boulder. « Si je le vois quelque part par ici, il doit faire attention. Mais ça m’a vraiment rendu fou, vous savez, rien que de le voir essayer de jouer salement comme ça. Et c’était fou. »

La police de l’Université d’État du Colorado a déclaré qu’elle était au courant des menaces de mort contre Blackburn et qu’elle enquêtait. Les menaces sont venues en réponse à un coup écrasant que Blackburn a porté au joueur vedette du Colorado, Travis Hunter, au premier quart de la victoire 43-35 du Colorado contre l’État du Colorado.

Qu’est-il arrivé à Travis Hunter du Colorado ?

Hunter s’est ensuite rendu à l’hôpital avec un foie lacéré et a été libéré, mais il est hors de combat pendant quelques semaines à cause de cela. Son absence survient alors que le n°19 du Colorado (3-0) entre dans ce qui semble être la période de deux semaines la plus difficile de son calendrier cette saison – samedi au n°11 de l’Oregon (3-0), puis au n°5 de la Californie du Sud (3-0). -0) à Boulder le 30 septembre.

« Le service de police continuera de surveiller la situation et l’université soutient activement le joueur et sa famille », a déclaré la CSU dans un communiqué fourni à USA TODAY Sports.

Shilo Sanders est colocataire avec Hunter dans les hôtels avant les matchs et a déclaré que le perdre serait comme perdre deux joueurs parce que Hunter joue le receveur et le cornerback. Avant la blessure, Hunter avait attiré l’attention nationale en jouant plus de 120 snaps par match et en quittant rarement le terrain en tant que joueur bidirectionnel en attaque et en défense.

« Je pensais que quelque chose allait se passer en termes de punition », a déclaré Shilo Sanders à propos de Blackburn. « Parce que si l’un de nous faisait quelque chose comme ça, si je faisais ça, je pense que ce serait vraiment fou, bien plus fou que ça, comme s’ils m’auraient mis dehors à coup sûr. »

Qu’a dit Deion Sanders ?

Shilo Sanders, un diplômé transféré de Jackson State, a fait ses commentaires quelques minutes après que son père ait défendu Blackburn lors de la même conférence de presse. On ne sait pas si Shilo Sanders était au courant des commentaires de son père, puisque celui-ci avait quitté le podium.

« Vous voulez être dominant, mais vous voulez jouer proprement, car en fin de compte, vous voulez le respect de votre adversaire, c’est ce que vous voulez », a déclaré Deion Sanders. « Et je ne dis pas que c’est ce qui s’est passé, mais c’est malheureux si cela s’est produit. Quel est le nom de ce monsieur ? Henry Blackburn. Je veux que vous enregistriez ceci et que vous couriez avec ça. Henry Blackburn est un bon joueur qui a joué un jeu phénoménal. Il a fait un énorme coup à Travis sur la touche. Vous pouvez appeler ça sale. Vous pouvez l’appeler « il jouait juste au football ». Mais quoi qu’il en soit, cela ne signifie pas qu’il doive recevoir des menaces de mort. C’est encore un jeune homme qui essaie de réussir dans la vie. »

Deion Sanders a également dit de « prier pour cet enfant ».

Le Colorado joue contre l’Oregon sans Travis Hunter

La pièce controversée s’est produite alors qu’il restait moins de cinq minutes au premier quart d’un match qui a été regardé par 9,3 millions de téléspectateurs sur ESPN, le match de fin de soirée le plus regardé par ESPN jamais enregistré. Hunter se dirigeait vers la ligne de touche gauche pour capter une passe du quart-arrière Shedeur Sanders, mais le ballon a rebondi hors de sa portée lorsqu’un joueur de l’État du Colorado l’a interféré. Même si le jeu était terminé, Blackburn est ensuite venu fracasser la poitrine de Hunter avec un coup tardif, le renversant.

Shedeur Sanders, le frère cadet de Shilo, a ensuite exprimé son propre mécontentement à l’égard de Blackburn sur le terrain.

Maintenant, ils doivent se passer de leur star à tout faire, Hunter, qui a balayé l’agitation lundi lors de son émission vidéo hebdomadaire intitulée « 12 Talks » sur Bleacher Report. Il a dit que cela faisait partie du jeu et qu’il se reposait et récupérait.

« Personne dans le pays ne peut remplacer Travis Hunter », a déclaré mardi Deion Sanders. Il a dit qu’ils essaieraient de le remplacer en défense par un « cornerback par comité ».

« C’est le meilleur joueur offensif, le meilleur joueur défensif », a déclaré Deion Sanders. « C’est exactement qui il est dans le pays, pas seulement dans cette équipe. »

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel : [email protected].