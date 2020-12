Le fils de David Bowie, Duncan Jones, a été surpris de découvrir l’écharpe que son père portait dans Le bonhomme de neige en fouillant dans les boîtes de rangement.

L’icône de la musique David – qui est malheureusement décédé à l’âge de 69 ans en 2016 – a figuré dans le film d’animation emblématique de 1982 Le bonhomme de neige, apparaissant comme narrateur au début du dessin animé lors d’un segment d’action en direct.

Sur Twitter mercredi, le fils du réalisateur de 49 ans de David, Duncan – connu sous le nom de Zowie Bowie quand il était enfant – a révélé qu’il avait eu la joyeuse surprise de trouver l’écharpe que son père portait dans la scène du bonhomme de neige.

Partageant un selfie de lui-même avec l’écharpe enroulée autour de lui – et serrant quelques marionnettes à chaussettes – Duncan a décrit avoir trouvé l’accessoire vintage.









Il a écrit: «Je suis allé chercher des singes chaussettes dans les boîtes de rangement et j’ai trouvé l’ÉCHARPE !!! YAY! »

La mise à jour a provoqué une vague de nostalgie et d’émotion chez les fans, beaucoup partageant leur adoration à la fois pour The Snowman et David.

Parmi ceux qui ont répondu, il y avait un homme nommé Brian Harding qui a affirmé avoir travaillé sur Le bonhomme de neige et partagé une anecdote sur l’écharpe.









Il a tweeté: «Salut Duncan! Je suis Brian Harding, qui a produit le tournage de l’introduction de votre père à The Snowman.

«Vous ne vous souvenez peut-être pas de l’histoire. L’écharpe a été tricotée par la dame du département de la comptabilité de TVC, la société de production qui a réalisé l’animation.

«Elle est venue sur le plateau et l’a présenté à David.

«À la fin du tournage, David a demandé très poliment s’il pouvait garder l’écharpe pour la donner à son fils, Zowie.

Il a poursuivi: «Ce sont les seuls frais qu’il a facturés pour le tournage et je crois qu’il a offert ses services pour des raisons personnelles.









«Il a toujours été charmant et totalement professionnel. Je suis heureux que l’écharpe ait trouvé son chemin vers la destination qu’il voulait: du mec à un autre mec.

Le bonhomme de neige est basé sur le livre du même nom de Raymond Briggs et raconte l’histoire d’un garçon nommé James qui entreprend un voyage magique dans le cercle arctique avec un bonhomme de neige qui prend vie.

Dans l’animation, le couple rencontre le père Noël qui offre à James une écharpe – qui est comme celle portée par David dans l’introduction en direct.