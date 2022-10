Le fils de David Beckham, Romeo, s’entraîne avec l’équipe B de Brentford

Romeo Beckham n’est pas jugé à Brentford, et il n’y a aucune suggestion de déménagement permanent, ont déclaré des sources à ESPN. David Rosenblum/Icon Sportswire via Getty Images

Romeo Beckham s’entraîne avec l’équipe B de Brentford en Premier League, ont déclaré des sources à ESPN.

Le jeune homme de 20 ans, fils de l’ancien capitaine de l’Angleterre, David, a accepté une invitation à travailler au club de l’ouest de Londres après la fin de la saison Major League Soccer Next Pro.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Beckham est l’un des derniers d’un certain nombre de joueurs à s’entraîner avec l’équipe B, et des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’était pas à l’essai et qu’il n’y avait aucune suggestion d’un déménagement permanent à Brentford à ce stade.

Beckham est sous contrat avec l’Inter Miami II, l’équipe réserve de la MLS fondée par David en 2018, mais est à Londres et a profité de l’horaire flexible de Brentford B étant donné qu’ils ne jouent pas dans une ligue compétitive.

L’Inter Miami II a terminé sixième de la Conférence Est la saison dernière, mais Beckham était le meilleur fournisseur d’assistance de la division avec 10 apparitions sur 20.

Écrivant sur Instagram, Beckham a déclaré: “La première saison complète a été pleine de hauts et de bas. Pas la fin que nous voulions en tant qu’équipe, mais seulement les leçons apprises à prendre en compte l’année prochaine. J’adore cette équipe et le voyage que nous sommes en train de faire.”