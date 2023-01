Le fils de David Beckham, Romeo, rejoint les réserves de Brentford en prêt

Romeo Beckham, le fils de 20 ans de l’ancien capitaine anglais David Beckham, a rejoint l’équipe réserve de Premier League Brentford en prêt de l’Inter Miami II pour le reste de la saison.

Le milieu de terrain, qui a eu un sort avec l’académie d’Arsenal dans son enfance, a passé les deux derniers mois à s’entraîner avec sa nouvelle équipe pour maintenir sa forme physique pendant l’intersaison en Amérique.

“Je suis très fier et très heureux d’être ici”, a-t-il déclaré. “Ce fut une saison amusante (aux États-Unis) et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais je suis ravi de venir ici et de voir ce que je peux faire.

« Je suis venu ici au début pour garder la forme pendant l’intersaison. La chance s’est alors présentée de venir en prêt ici et je n’ai jamais été aussi excité.”

Beckham a rejoint le Fort Lauderdale CF en 2021 avant que l’équipe de réserve ne soit renommée Inter Miami II l’année dernière.

Il a brièvement participé à un match amical contre Barcelone en juillet pour la première équipe de l’Inter Miami, qui appartient en copropriété à son père.

Neil MacFarlane, manager de l’équipe B de Brentford, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de Roméo depuis qu’il est arrivé avec nous.

“Il nous est venu de l’Inter Miami dans le but de travailler avec nous pendant leur saison serrée. Roméo s’est incroyablement bien appliqué, il a vraiment adhéré à la culture et au groupe dont il est devenu une grande partie.”

