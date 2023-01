Le fils de David Beckham, Romeo, rejoint Brentford B en prêt

Romeo Beckham a rejoint l’équipe B de Brentford en prêt de l’Inter Miami II jusqu’à la fin de la saison, ont annoncé les clubs vendredi.

Le joueur de 20 ans, fils de l’ancien capitaine anglais David, s’entraînait avec l’équipe réserve du club de Premier League depuis trois mois afin de rester en forme après la fin de la saison de l’Inter Miami II en MLS Next Pro.

“Je suis très fier et très heureux d’être ici” il a dit au site Web de Brentford.

“Je suis venu ici au début pour garder la forme pendant l’intersaison. L’occasion s’est ensuite présentée de venir en prêt ici et je n’ai jamais été aussi excité.

“C’était une saison amusante [in the U.S.] et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais je suis ravi de venir ici et de voir ce que je peux faire.”

✍️ Bienvenue sur #BrentfordBRoméo Beckham ! Le joueur de 20 ans est prêté par l’Inter Miami jusqu’à la fin de la saison 2022/23#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk — Brentford FC (@BrentfordFC) 6 janvier 2023

Beckham a récolté 10 passes décisives pour la deuxième équipe de l’Inter Miami l’an dernier, ajoutant deux buts en 20 apparitions.

“Nous sommes absolument ravis de Roméo depuis qu’il est arrivé avec nous”, a déclaré l’entraîneur-chef de Brentford B, Neil MacFarlane.

“Il nous est venu de l’Inter Miami dans le but de travailler avec nous pendant leur saison rapprochée. Roméo s’est incroyablement bien appliqué, il a vraiment adhéré à la culture et au groupe dont il est devenu une grande partie.

“J’aime ses standards et la façon dont il se comporte sur et en dehors du terrain.

“Il a pu devenir de plus en plus en forme pendant son séjour avec nous et cela le laisse dans une bonne position pour maintenant aller de l’avant après nous avoir rejoint en prêt.”

L’ailier, qui a déjà passé du temps à l’académie d’Arsenal, a rejoint l’Inter Miami en 2021 pour s’unir à son père, qui est copropriétaire de l’équipe.