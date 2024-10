Le fils de David Beckham, Romeo, confirme sa relation avec un autre bébé nepo

Roméo, fils de David Beckham et Victoria, aurait confirmé une relation amoureuse avec un autre bébé népo.

Selon un rapport de MiroirRoméo a été aperçu avec Gray Sorrenti, fille du célèbre photographe de mode Mario Sorrenti.





Lors de leur sortie, le duo n’a pas pu se tenir la main alors qu’ils se promenaient dans la ville de New York.

Roméo et Gray ont assorti leur look avec un débardeur blanc et un jean. Roméo s’est accessoirisé d’une casquette de baseball, tandis que Gray a opté pour une chemise surdimensionnée et un simple sac fourre-tout.

Les rumeurs de fréquentation du duo ont commencé à Paris lorsque Roméo est allé soutenir sa mère Victoria lors de son défilé à la Fashion Week. Roméo et Gray auraient été aperçus ensemble.

Cette relation fait suite à la dernière relation de Roméo avec Mia Regan. Le couple s’est séparé en février de cette année.

Mia s’est rendue sur Instagram pour réfléchir à leur temps ensemble.

« L’amour prend différentes formes et chemins à mesure que vous grandissez. Nous ne sommes pas ensemble de manière romantique mais nous partageons beaucoup, beaucoup d’amour les uns pour les autres… après cinq ans, nous nous sommes amis – heheh », a-t-elle déclaré.