Le fils de Daily Wage Labourer représentera l’Inde au Championnat du monde de voile Optimist 2021

Un garçon de 14 ans a été sélectionné pour représenter l’Inde dans l’équipe de yachting des garçons juniors au Championnat du monde de voile Optimist 2021. Padidala Vishwanath, fils d’un journalier, est un jeune marin de Navy Boys Sports Company (NBSC), INS Mandovi, Goa. Vishvanath est le plus jeune de trois frères et ses deux parents travaillent comme journaliers à Hyderabad.

En parlant à L’Inde aujourd’hui, le père de Vishwanath, Saidulu, a révélé qu’il y a 20 ans, lorsqu’ils ont quitté le village, leur objectif était de gagner de l’argent et d’éduquer leurs enfants. Faisant l’éloge de Vishvanath, Saidulu a déclaré qu’il était le plus travailleur parmi les trois, ce qui lui a valu d’être sélectionné pour l’école résidentielle de protection sociale de Telangana. Il a informé qu’à l’école, IPS RS Parvin Kumar a identifié son talent et lui a fourni le bon soutien et les bons conseils.

Saidulu, qui travaille sur un chantier de construction à Mahabubnagar, a informé que Vishwanath souhaite devenir un marin professionnel à l’avenir. À l’âge de 12 ans, l’enfant a été sélectionné par la Navy Boys Sports Company et a reçu une formation appropriée sur le terrain. Grâce à une coentreprise NBSC, la marine indienne et l’autorité des sports de l’Inde ont continuellement formé de jeunes talents comme Vishwanath. La coentreprise vise à éduquer les enfants et à les rendre capables de remporter des médailles aux championnats d’Asie ainsi qu’aux Jeux olympiques.

Plus tôt en 2017, Vishvanath a remporté une médaille d’argent dans une épreuve internationale de la régate internationale sub-junior. Depuis, il fait partie de l’équipe nationale d’Optimist.

Des talents comme Vishvanath, s’ils sont bien nourris, pourront se frayer un chemin jusqu’aux Jeux olympiques. Pour l’instant, l’Inde n’a pas de stand en ce qui concerne la voile aux Jeux olympiques. L’Inde n’avait participé qu’à une seule épreuve à tous les Jeux olympiques. Mais cette année, pour la première fois, l’Inde participera à trois épreuves de voile et quatre marins indiens se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo.

