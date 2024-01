Le fils de Chrissy Teigen ne mange « jamais » de légumes | Divertissement

Le fils aîné de Chrissy Teigen n’a “jamais” mangé de légume.

L’auteur de “Cravings” est connue pour son amour de la nourriture et même si elle a félicité Luna, la fille de sept ans de son mari John Legend, âgée de sept ans, pour son aventure avec la nourriture, la star de “Lip Sync Battle” a admis que Miles, cinq ans, était un affaire différente.

Lorsqu’on lui a demandé si ses enfants mangeaient bien, Chrissy – qui a également Esti, 12 mois, et Wren, six mois avec son conjoint – a répondu à l’animateur de talk-show Jimmy Kimmel : “Luna est la meilleure mangeuse. Luna est incroyable. Elle mange des salades, légumes.

“Miles n’a toujours pas mangé de légume. Jamais. Il a accidentellement mangé un fleuron de brocoli dans du riz frit et il en était tellement bouleversé.”

Sa co-star de “Chrissy + Dave Dine Out”, David Chang, a admis que ses garçons n’aimaient pas non plus les légumes, le présentateur Jimmy admettant que leur franchise l’avait fait se sentir “tellement mieux” à cause de la lutte que lui et sa femme Jane McNearney ont eu pour essayer de faire en sorte que leur fille Jane, âgée de neuf ans, mange bien.

Il a déclaré : « Cela me fait du bien, car ma fille a neuf ans et elle ne veut pas manger, même à peine un fruit. Nous pouvons à peine lui faire manger quoi que ce soit, mais en apprenant que vous ne pouvez pas faire ça aussi, je Je ne sais pas pourquoi ça me fait du bien.”

Chrissy a expliqué qu’elle avait participé à une réunion Zoom avec l’école de ses enfants où ils avaient parlé de mangeurs difficiles.

Elle a déclaré: “Ils disent que c’est la seule chose sur laquelle ils ont vraiment un contrôle à cet âge.”

Jimmy – qui a aussi Billy, six ans, avec Jane, et deux enfants adultes issus de son premier mariage – a ri : “C’est tellement drôle. Ils disent ça, les enfants n’ont pas le contrôle. Pourtant, ils semblent avoir tous les aspects, chaque minute de notre vie.”

Pendant ce temps, la star de “Chrissy’s Court” a admis qu’elle demandait souvent à son mari de lui préparer un sandwich le soir.

Elle a admis : “Je mange beaucoup le soir au lit…

“Nous montons vers 20 heures, puis je me réveille à 22h30 affamé et John me prépare un sandwich ou dernièrement des quesadillas. Je mange la nuit.”

Dave a ajouté : “Laissez-moi vous donner une photo. Elle dort. Le support de lit est là. Elle se réveille et elle attrape le sandwich et le met dans sa bouche, au lit.”

Chrissy a accepté : “Totalement endormie. Avant, c’était comme des œufs la nuit, je faisais des œufs durs avec un peu de sriracha, juste quelque chose à mettre dans ma bouche pendant que je dors…”

Le mannequin de 38 ans a plaisanté en disant qu’elle était si « physiquement fatiguée » à cause de sa grande couvée qu’elle ne se soucie même pas de savoir si ses habitudes nocturnes attirent les fourmis.

Elle a déclaré: “Je suis tellement fatiguée physiquement d’avoir autant d’enfants, il y a des fourmis qui rampent vers moi et ma nourriture et je m’en fiche.”