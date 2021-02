Le fils de Chris Hemsworth, six ans, fait fondre les cœurs avec un message doux sur son père

Le fier papa Chris Hemsworth a eu ses partisans un peu larmoyants hier avec un cliché des devoirs de son fils Tristan.

Chris et sa femme Elsa Pataky partagent le fils Tristan et sa jumelle Sasha, six ans, et sa fille aînée India.

Le message montrait les devoirs de Tristan doux – dans lesquels il avait dit à son professeur que son père était son « ami spécial » et qu’il adorait leur temps à jouer ensemble dans la piscine.

«L’écriture créative de mes petits garçons», rayonna Chris dans la légende, partageant une transcription des paroles de Tristan.

« Mon ami spécial est papa, ensemble nous allons dans la piscine, ensemble ils me rendent heureux. »

Le héros d’action hollywoodien Jason Momoa a dirigé les commentaires avec une chaîne d’émojis de cœur ci-dessous.







(Image: Instagram)



« Adorable! » a écrit un fan.

« Précieux! » jaillit un autre, « Merci d’avoir partagé ce bijou! »

« Je vais pleurer c’est adorable! » fit remarquer un troisième.







(Image: Instagram)







(Image: Elsa Pataky / Instagram)



Chris est surtout connu à Tinseltown sous le nom de Thor, le super-héros Marvel qui a consolidé le statut de favori des fans dans l’univers cinématographique Marvel.

Il doit reprendre le rôle de la suite à venir, Thor: Love and Thunder, alors qu’il fait également des vagues sur Netflix avec l’aventure d’action à succès, Extraction.

Pendant ce temps, la mère de Chris a récemment eu des fans qui ont fait une double prise sur son 60e.









Chris et ses frères Liam et Luke se sont réunis en novembre dans leur Australie natale pour le grand jour de Leonie – sa jeunesse est la star de la série.

« Vous plaisantez j’espère? » un disciple a écrit: « Elle a 60 ans! Pas question. »

« De toute évidence, elle a transmis les bons gènes », a noté un second.

« Attends, quoi?! Elle a 60 ans? Elle a l’air si jeune! » un troisième a observé.