Le fils de CHRIS Eubank s’est tragiquement noyé à Dubaï quelques jours avant son 30e anniversaire.

Le fils de l’ancien champion de boxe Sebastian, 29 ans, est devenu papa pour la première fois il y a un mois et se faisait une vie dans l’UEA avec sa femme Salma.

Sebastian Eubank s’est noyé à Dubaï Crédit: News Group Newspapers Ltd

Sebastian, photographié ici avec son père et ses frères, est devenu papa il y a un mois Crédit : Instagram

Son père dévasté Chris Eubank Sr a salué son fils « bien-aimé » comme un « penseur profond » alors qu’il lui rendait un hommage sincère.

« Je n’ai jamais imaginé que j’écrirais ces mots ou ressentirais le sentiment que j’ai maintenant de la perte de mon fils », a-t-il déclaré,

« Ma famille et moi sommes dévastés d’apprendre le décès de Sebastian quelques jours avant ce qui aurait été son 30e anniversaire.

« Il laisse sa femme Salma, son fils Raheem né il y a tout juste un mois, sa mère Karron Meadows, ses frères Nathanael, Chris, Jr, Joseph, une sœur Emily et d’innombrables parents et amis.

« Sebastian a grandi à Hove en Angleterre, mais au cours des dernières années, il a fait sa vie à Dubaï où il avait un large cercle d’amis et était un leader dans l’adoption d’un mode de vie sain et de thérapies alternatives. »

Eubank Sr a déclaré que son fils travaillait comme entraîneur personnel et boxeur professionnel.

Sebastian, 29 ans, avec son père Chris Sr et son frère Chris Jr Crédit : PA

Sebastian a suivi les traces de son père avec une carrière de boxeur Crédit: News Group Newspapers Ltd

« Sebastian était aussi un penseur profond qui aimait défier la sagesse acceptée », a-t-il ajouté.

« Il était aimé et respecté de tous ceux qui le connaissaient et restera à jamais dans les pensées de ses amis et de sa famille.

« En tant que famille, nous demandons maintenant gentiment de disposer d’espace et d’intimité pour célébrer sa vie et se souvenir du fils, du frère, du mari, de l’ami. »

Suivant les traces de son père, Sebastian a fait ses débuts en MMA l’année dernière.

Sebastian est né en 1991 et, comme son frère aîné Chris Jr, est né à Brighton avant de déménager aux États-Unis.

En 2008, il y a eu des problèmes entre Eubank et la famille qui a adopté les deux frères alors qu’ils vivaient aux États-Unis, affirmant qu’ils n’avaient pas reçu assez d’argent pour s’occuper d’eux.

Sebastian laisse dans le deuil son père, sa mère Karron Meadows, son frère Chris Jr et ses deux frères et sœurs plus jeunes, Emily et Joseph.

Sa mère Karron a déclaré: « Toute notre famille pleure la perte énorme de notre fils et frère, Sebastian.

« Veuillez respecter notre chagrin et notre vie privée pendant que nous essayons de comprendre notre perte. »

Chris Eubank Sr, qui a détenu les titres WBO des poids moyens et super-moyens entre 1990 et 1995 – est apparu sur Life Stories de Piers Morgan plus tôt cette année et a parlé de ses trois mariages.

L’homme de 54 ans a parlé du moment choquant où sa première épouse Karron lui a dit qu’elle voulait divorcer.

Chris Eubank Sr photographié avec son défunt fils à Hyde Park en 2015 Crédit : Alamy

Piers lui a demandé : « Qu’avez-vous ressenti lorsque Karron vous a quitté ?

« Je n’y croyais pas », a admis Eubank, se disant sidérée par sa demande, « Quand elle a dit qu’elle voulait divorcer. J’ai dit: » tu ne peux pas être sérieux « . Elle a dit : ‘Ouais’.

« J’ai dit ‘OK’. Mais je n’y croyais pas. Et je pense que c’est environ un an et demi plus tard que nous avons divorcé. »

Piers, 55 ans, a interrogé Eubank sur les rumeurs selon lesquelles son infidélité présumée aurait conduit à la ruine de son premier mariage, mais le légendaire boxeur a refusé de s’ouvrir à ce sujet.

Le mariage du boxeur avec Karron s’est mal terminé au milieu d’allégations de fraude et en 2005, il a été déclaré en faillite avec des dettes de 1,3 million de livres sterling après des dépenses massives.

« Je revenais toujours à la maison avec ma femme… Je ne vais pas parler de mes regrets passés », a-t-il déclaré.

Chris a été marié deux fois dans le passé, d’abord avec Karron avec qui il a eu quatre enfants de 1990 à 2005, puis avec son ancienne manager Claire Geary de 2014 à 2017.

Bien que les choses ne se soient pas terminées à l’amiable lors de ses deux premiers mariages, Eubank pensait avoir trouvé « celle » avec sa troisième épouse qui voulait rester à l’abri des regards.

Eubank Sr a été champion du monde pendant cinq ans et était l’un des combattants les plus reconnaissables des années 1990, avec sa personnalité excentrique et son talent sur le ring prouvant une combinaison observable.

Sebastian, le fils de Chris Eubank Jr, est décédé Crédit : Getty

Sebastian avec son père et ses frères Crédit : Rex