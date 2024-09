Le fils de Chester Bennington reçoit des menaces de mort de la part des fans de Linkin Park

Le fils de Chester Bennington, Jaime, a déclaré sur son Histoire Instagram Certains fans de Linkin Park sont devenus agressifs envers lui après qu’il se soit prononcé contre le fait qu’Emily Armstrong devienne la nouvelle chanteuse principale du groupe. Chester Bennington, qui a été le chanteur principal de Linkin Park pendant plus d’une décennie, s’est suicidé en 2017. Jamie a critiqué l’embauche d’Armstrong en partie en raison de ses liens avec la Scientologie et de son soutien antérieur à Danny Masterson, qui a été reconnu coupable de viol sur deux femmes et condamné à 30 ans de prison à vie.

« Il y a beaucoup de gens qui ne m’aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent des trucs vraiment horribles en ce moment », a déclaré Jamie. « Pour être honnête, je ne pense pas que je me sente en sécurité en allant au spectacle en admission générale parce que je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui me reconnaîtrait ou prendrait sur lui de me répondre de manière agressive alors que je suis juste là pour voir le spectacle. Mais j’ai besoin de le voir. »

Linkin Park se prépare à sortir de nouveaux morceaux pour la première fois depuis la mort de Chester. Avec Armstrong comme chanteur principal, le groupe sortira un nouvel album et une tournée de soutien intitulée « From Zero ». Linkin Park jouera un concert à Los Angeles le 11 septembre, auquel Jamie prévoit d’assister malgré le harcèlement des fans.

« Le public lui-même pourrait être dangereux pour moi. (…) Je pense qu’il est nécessaire de reconnaître la gravité de ma situation, la façon dont les gens choisissent d’interagir avec moi », a déclaré Jamie. « Beaucoup de ces fans de Linkin Park qui seront présents ont été cruels, inhabituels et agressifs. »

« Tous ces gens viennent me voir et me disent : « Tu ne sais pas ce que ton père penserait », a-t-il continué plus tard. « Vous venez sur mes posts et mes livestreams et vous me dites de me suicider, que je suis horrible, que mon père ne m’apprécie pas. De quoi parlez-vous ? Vous vous en foutiez complètement de sa mort. Si vous l’aviez fait, vous comprendriez quel est le problème. Vous comprendriez pourquoi tout cela est mal. Je le fais parce que je suis son enfant. »

Dans une déclaration de suivi publiée sur son compte Instagram, Jamie a écrit aux fans de Linkin Park : « Pendant que vous assistez au spectacle, veuillez ne pas me harceler, ni mon partenaire. Respectueusement, nous assistons à la fin de l’histoire. »

« Si quelque chose arrive à moi ou à mon partenaire pendant que nous assistons à ce concert, ce sera à cause de Linkin Park », a-t-il conclu.

Dans ses déclarations originales sur l’embauche d’Armstrong, Jamie a écrit que Linkin Park avait « discrètement effacé la vie et l’héritage de mon père en temps réel… pendant le mois international de la prévention du suicide ». Il a ajouté que le groupe avait « trahi la confiance » de ses fans qui « croyaient que vous étiez la personne la plus grande et la meilleure. Que vous étiez le changement. Parce que vous nous aviez promis que c’était votre intention ». Il a conclu : « Maintenant, vous êtes juste sénile et sourd ».

Armstrong a publié sa propre déclaration le 6 septembre parce qu’elle « voulait clarifier les choses » concernant son soutien à Masterson.

« On m’a demandé de soutenir une personne que je considérais comme une amie lors d’une comparution devant un tribunal, et je me suis rendue à une première audience en tant qu’observatrice. Peu de temps après, j’ai réalisé que je n’aurais pas dû », a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle n’avait plus eu de contact avec Masterson depuis. « Pour le dire aussi clairement que possible : je ne cautionne pas les abus ou la violence contre les femmes, et je sympathise avec les victimes de ces crimes. »

Linkin Park prévoit désormais une tournée de six dates avec des concerts à Los Angeles, New York, Hambourg, Londres, Séoul et Bogota. Le nouvel album du groupe sortira le 15 novembre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 988 ou rendez-vous sur SpeakingOfSuicide.com/resources.