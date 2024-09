Le fils de Chester Bennington, Jaime, critique les retrouvailles

Shinoda a déclaré qu’il savait que « beaucoup de gens prendraient du temps pour s’habituer » au changement, et « si les gens n’y sont pas encore parvenus, cela me convient parfaitement ».

« Ils ne sont pas venus me voir avec cette annonce, ils ne m’ont pas demandé comment je me sentais, ils ne m’ont pas proposé de billet », a-t-il déclaré.

Armstrong a publié une déclaration ce week-end, affirmant qu’elle souhaitait « clarifier les choses à propos de quelque chose qui s’est produit il y a quelque temps ».

« Il y a plusieurs années, on m’a demandé de soutenir quelqu’un que je considérais comme un ami lors d’une comparution devant un tribunal, et je me suis rendue à une première audience en tant qu’observatrice », a-t-elle expliqué.

« Peu de temps après, j’ai réalisé que je n’aurais pas dû. J’essaie toujours de voir le bon côté des gens et je l’ai mal jugé. Je ne lui ai plus jamais parlé depuis. »

Linkin Park n’a pas commenté les accusations, une situation que Jaime Bennington a qualifiée d’irrespectueuse.

« Quand quelque chose arrive, assumez la responsabilité de ce que vous avez fait », a-t-il déclaré.

« Imaginez si Mike Shinoda sortait maintenant et disait : « Vous savez quoi les gars, je suis désolé. C’était un peu mal planifié. Ça ne s’est pas passé comme je le voulais… Mais je tiens à vous et je vois l’impact que cela a sur vous et je m’en excuse. Laissez-moi me rattraper. Laissez-moi parler à Emily. N’avançons pas tant que nous n’aurons pas résolu ce problème ».

« Mais ce n’est pas ce qui se passe », a-t-il déclaré. « Il ne se soucie pas de faire une déclaration officielle sur l’impact de l’embauche d’une personne comme Emily. »