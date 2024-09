Le fils de CHESTER BENNINGTON est furieux à cause des retrouvailles de LINKIN PARK

Linkin Park récemment annoncé Emily Armstrong en tant que nouveau chanteur et ça ne s’est pas très bien passé du point de vue des relations publiques. Armstrong a récemment dû aborder le fait qu’elle avait défendu un collègue scientologue Danny Masterson lors de ses procès pour viol de femmes, tandis que Linkin Park eux-mêmes sont restés silencieux sur la question.

Maintenant Chester BenningtonLe fils de Jaime s’est prononcé contre le Linkin Park retrouvailles avec de nombreuses accusations sévères. Dans une série d’histoires Instagram, Jamie critiqué Linkin Parkla décision de embaucher Armstrong bien qu’elle soit censée être au courant de son implication avec la Scientologie.

Il a accusé plus tard Linkin Park de « discrètement effacé la vie et l’héritage de mon père en temps réel, non seulement lors d’une interview de groupe destinée à clarifier certains aspects de Linkin Park« L’histoire et l’avenir de la société, mais aussi pendant le mois international de prévention du suicide. » Jamie a terminé ses histoires en appelant Linkin Park « sénile et sourd » tout en soulignant qu’il se sent Linkin Park‘s Mike Shinoda a toujours eu l’intention de continuer le groupe après-Bennington.

Jamie noté plus tard dans une série d’histoires distinctes capturées par TMZ qu’il sera présent Linkin Parkle spectacle du 11 septembre, mais cela Linkin ParkLa direction de l’acteur ne l’a pas reconnu. « Pendant que vous assistez au spectacle, ne me harcelez pas, ni mon partenaire », a-t-il déclaré. Jamie « Nous sommes présents pour la clôture, pour la reconnaissance », a-t-il ajouté plus tard.

Shinoda a récemment clarifié sa décision de poursuivre l’ Linkin Park nom dans une interview avec Q101cela m’a semblé tout à fait normal de revenir en tant que Linkin Park.

« Au milieu du processus, nous étions ouverts à l’idée que la programmation soit peut-être une programmation mobile, qu’il y ait plusieurs chanteurs, peut-être un nom différent, des choses comme ça », a déclaré Shinoda. « Et puis, lorsque la musique est devenue plus précise, nous nous sommes dit : « C’est comme ça que ça se passe ». Linkin Park un album que nous pourrions faire. C’est tellement Linkin Park « Si nous l’appelons autrement, nous sommes des idiots. Ce serait une déformation de la réalité. Ce serait idiot. Et quand les gens entendront davantage l’album, ils comprendront cela. »