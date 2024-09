Le fils de Chester Bennington critique Mike Shinoda à propos de son nouveau chanteur

À sa mort en 2017, Chester Bennington laissait derrière lui six enfants. Son aîné, Jaime, a rejoint le chœur de ceux qui ne sont pas satisfaits de la façon dont s’est déroulée la réunion de Linkin Park, allant jusqu’à accuser le co-chanteur Mike Shinoda d’avoir « trahi la confiance » des fans de Linkin Park en embauchant la nouvelle chanteuse Emily Armstrong.

Pour résumer – et il y a beaucoup à dire – Linkin Park a révélé la semaine dernière qu’ils allaient se réunir avec une nouvelle co-chanteuse principale, Emily Armstrong. En 2020, il n’y a pas si longtemps, Armstrong faisait partie d’un groupe de scientologues qui ouvertement soutenu Ce spectacle des années 70 l’acteur et violeur condamné Danny Mastersonun collègue scientologue qui a été condamné à 30 ans de prison à perpétuité. Cedric Bixler-Zavala, ancien scientologue lui-même, n’a montré aucune retenue en dénonçant Armstrong et le reste de Linkin Park ; sa femme Chrissie Carnell-Bixler était l’une des femmes qui ont accusé Masterson de viol. Armstrong a publié une déclaration qui concerne vraisemblablement Masterson, affirmant qu’elle l’avait « mal jugé » et « n’aurait pas dû le soutenir ». Mais sa déclaration ne mentionne rien à propos de l’Église de Scientologie, qui, selon les Bixler, a créé un environnement qui a permis à Masterson d’agresser sexuellement des femmes (toutes ses accusatrices faisaient partie de l’église au moment des agressions présumées).

Aujourd’hui, Jaime Bennington s’est adressé directement à Shinoda au sujet de l’arrivée dans le giron de Linkin Park d’un présumé scientologue et violeur. « Hé Mike ! Les gens n’ont pas de mal à se faire à l’idée que Linkin Park se réinvente », a-t-il écrit dans une série de messages. Instagram dimanche. « Ils ont du mal à comprendre comment vous avez 1) embauché votre ami de longue date [Armstrong] pour remplacer [Chester] connaître l’histoire d’Emily dans l’église et son histoire en tant qu’alliée de [Masterson].” Jaime a également déclaré que Shinoda « a discrètement effacé [his] « la vie et l’héritage de son père », et a « refusé de reconnaître l’impact de l’embauche d’une personne comme Emily ».

Jaime a continué : « Nous avons cru en toi pour être la meilleure personne possible. Pour être le changement. Parce que tu nous as promis que c’était ton intention. Maintenant, tu es juste sénile et sourd. Fou. À ce stade, je parie que tout ce que vous, les gars de LP, savez faire, c’est manquer de respect. Tu ne m’as pas trompé ! »

Dans ses stories Instagram, Jaime a également déclaré qu’il s’était disputé avec la femme de Shinoda, et il a accusé Shinoda d’avoir menti sur le moment où il avait rencontré Armstrong pour la première fois. C’est beaucoup. Voir les captures d’écran des publications de Jaime ci-dessous.