Le fils de Chester Bennington critique les retrouvailles avec Linkin Park et qualifie les fans de « cruels »

Contenu de l’article Jaime Bennington, le fils du regretté chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, a critiqué le groupe pour avoir remplacé son père par Emily Armstrong.

Contenu de l’article Plus tôt ce mois-ci, le groupe de rock-rap a annoncé qu’il se préparait à sortir de nouveaux morceaux pour la première fois depuis le suicide de Chester en 2017. Armstrong partagera les tâches vocales avec le cofondateur Mike Shinoda et Colin Brittain, qui joue désormais de la batterie pour le groupe. Brad Delson, Joe Hahn et David « Phoenix » Farrell, ainsi que Shinoda, reviennent au groupe.

Contenu de l’article La nouvelle formation a lancé le nouveau single percutant, La machine à videla semaine dernière. Un nouveau LP, De zérosortira le 15 novembre. Membres de longue date Shinoda, Delson, Farrell et Hahn se sont retrouvés discrètement ces dernières années pour se rapprocher de la créativité. Plutôt que de « tenter de relancer le groupe », ils ont invité divers amis et collègues à les rejoindre en studio, trouvant ainsi une affinité particulière avec Armstong et Brittain.

Contenu de l’article Mais Jamie a critiqué les retrouvailles dans un Histoire Instagram posté, écrivant que Shinoda avait « discrètement effacé la vie et l’héritage de mon père en temps réel… pendant le mois international de prévention du suicide ». Photo de Rich Fury / Getty Il a ensuite remis en question l’implication d’Armstrong dans les retrouvailles, faisant référence à son histoire avec l’Église de Scientologie ainsi qu’à ses commentaires de soutien à Danny Masterson, qui a été reconnu coupable du viol de deux femmes et condamné à 30 ans de prison à vie en 2023. « Hé Mike ! Les gens n’ont pas de mal à se faire à l’idée que Linkin Park se réinvente », a écrit Jaime. « Ils ont du mal à se faire à l’idée que tu aies : embauché ton amie de longue date @emilyarmstrong pour remplacer @chesterbe, connaissant l’histoire d’Emily dans l’église et son histoire en tant qu’alliée de @dannymasterson. »

Contenu de l’article Jamie a ensuite accusé Shinoda de « refusant de reconnaître l’impact de l’embauche de quelqu’un comme Emily, sans même une déclaration clarifiante sur la variété des victimes qui composent votre base de fans principale. » Dans un autre message, Jamie a continué à critiquer Shinoda, en disant qu’il avait « trahi la confiance que t’avaient accordée des décennies de fans et d’êtres humains qui te soutenaient, y compris moi-même. Nous avions confiance en toi pour être une personne meilleure et plus grande. Pour être le changement. Parce que tu nous as promis que c’était ton intention. Maintenant, tu es juste sénile et sourd à l’oreille. » Photo par Instagram Après avoir exprimé sa désapprobation, Jaime a déclaré que certains fans du groupe ont été « cruel, inhabituel et agressif » dans leur réponse à ses propos. « Tous ces gens viennent me voir et me disent : « Tu ne sais pas ce que ton père penserait » », a-t-il déclaré dans une autre vidéo sur les réseaux sociaux. « Vous venez sur mes publications et mes diffusions en direct et vous me dites de me suicider, que je suis horrible, que mon père ne m’apprécie pas. De quoi parlez-vous ? Vous vous en foutiez complètement quand il est mort. Si vous vous en foutiez, vous comprendriez quel est le problème. Vous comprendriez pourquoi tout cela est mal. Je le fais parce que je suis son enfant. » Dans une récente interview de couverture avec Panneau d’affichageShinoda a déclaré qu’il n’était pas sûr de la manière dont les fans accepteraient qu’Armstrong chante certaines des chansons rendues célèbres par Chester. « Emily a toujours été capable de jouer les notes et de crier les parties », a-t-il déclaré. « La question sera de savoir comment les gens vont réagir. Et je ne sais pas comment cela va se passer. Mais je sais que lorsque je l’entends, je l’adore. »

Contenu de l’article Nous sommes désolés, mais cette vidéo n’a pas pu être chargée. Lire la vidéo Armstrong a également répondu aux plaintes selon lesquelles elle aurait exprimé son soutien à Masterson. « Il y a plusieurs années, on m’a demandé de soutenir quelqu’un que je considérais comme un ami lors d’une comparution au tribunal, et je me suis rendue à une audience préliminaire en tant qu’observatrice. Peu de temps après, j’ai réalisé que je n’aurais pas dû. J’essaie toujours de voir le bon côté des gens, et je l’ai mal jugé. Je ne lui ai plus jamais parlé depuis », a-t-elle déclaré dans une déclaration publiée sur sa story Instagram. « Des détails inimaginables ont été révélés et il a ensuite été reconnu coupable », a-t-elle poursuivi. « Pour le dire le plus clairement possible : je ne cautionne pas les abus ou la violence contre les femmes et je sympathise avec les victimes de ces crimes. » Lors de leur premier concert cette semaine, Shinoda a déclaré aux fans au Kia Forum à Los Angeles que la nouvelle ère du groupe ne consistait pas à « effacer le passé ». « Il s’agit de commencer ce nouveau chapitre vers l’avenir et de venir ici pour chacun d’entre vous », a-t-il déclaré. « Je veux dire, c’est en partie pour cela que nous sommes de retour ici. Nous sommes ravis d’être de retour ici. » [email protected] Recommandé par la rédaction Linkin Park revient avec un nouveau chanteur sept ans après la mort de Chester Bennington La mort de Bennington reflète celle de son ami proche Cornell

