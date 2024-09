Le fils de Chester Bennington critique la nouvelle formation de Linkin Park

Le fils de Chester Bennington, Jaime, a critiqué Linkin Park pour avoir embauché Emily Armstrong pour remplacer son père en tant que chanteuse principale du groupe, suite à la controverse entourant ses liens avec l’Église de Scientologie et l’acteur Danny Masterson, qui a été reconnu coupable de viol l’année dernière.

Jaime Bennington a publié une série de stories Instagram soulignant en détail ses problèmes avec la formation actuelle, adressant directement ses commentaires à Mike Shinoda qui a, selon Bennington, « restreint ses interactions sur les réseaux sociaux ».

« Les gens n’ont pas de mal à se faire à l’idée que LINKIN PARK se réinvente », a-t-il écrit. Il a ensuite souligné que les problèmes que lui et les fans du groupe ont sont « l’histoire d’Armstrong dans l’église », en référence à la Scientologie, et le soutien à Masterson. Bennington poursuit en disant que le groupe a « discrètement effacé [his] la vie et l’héritage du père en temps réel… pendant le Mois international de la prévention du suicide.

Bennington continue en appelant le groupe pour ne pas avoir reconnu les controverses et souligne que Shinoda et le reste de Linkin Park « ont trahi la confiance accordée à [them] par des décennies de fans et de soutien à des êtres humains, y compris moi-même.

Il continue : « Nous avons cru en toi pour être une personne meilleure et plus grande. Pour être le changement. Parce que tu nous as promis que c’était ton intention. Maintenant, tu es juste sénile et sourd. Fou. » (Les représentants de Linkin Park ont ​​refusé Pierre roulante(demande de commentaire de .)

Armstrong a cofondé le groupe de rock Dead Sara et a fait ses débuts en tant que nouvelle chanteuse de Linkin Park lors d’une performance live la semaine dernière aux côtés du nouveau batteur Colin Brittain. Brittain a remplacé le membre fondateur Rob Bourdon. Le groupe a également annoncé un nouvel album intitulé De zéro ainsi qu’une nouvelle tournée. Ce sera le huitième album studio de Linkin Park et le premier depuis 2017 Une lumière de plusle dernier album du groupe avec Chester Bennington, qui s’est suicidé deux mois après la sortie de l’album.

La nomination d’Armstrong comme nouvelle chanteuse du groupe a suscité de vives réactions, notamment lorsque son lien avec Masterson a été révélé. Cedric Bixler-Zavala, du groupe Mars Volta, avait de nouveau affirmé qu’elle avait soutenu Masterson lors des audiences préliminaires ; l’épouse de Bixler-Zavala, Chrissie Carnell-Bixler, était l’une des nombreuses femmes qui avaient accusé Masterson d’agression sexuelle. Armstrong a répondu sur ses stories Instagram personnelles peu de temps après, écrivant qu’elle n’avait assisté qu’à une seule audience et qu’elle avait été convaincue de la culpabilité de l’acteur peu de temps après.

« Il y a plusieurs années, on m’a demandé de soutenir quelqu’un que je considérais comme un ami lors d’une comparution devant un tribunal, et j’ai assisté à une audience préliminaire en tant qu’observatrice », a-t-elle écrit. « Peu de temps après, j’ai réalisé que je n’aurais pas dû. J’essaie toujours de voir le bon côté des gens, et je l’ai mal jugé. Je ne lui ai jamais parlé depuis. Des détails inimaginables ont émergé et il a été reconnu coupable par la suite. » Armstrong n’a pas évoqué ses liens avec l’Église de Scientologie.

La nouvelle formation de Linkin Park devrait se lancer dans une tournée internationale dans six villes ce mois-ci et sortira son nouvel album, De zéroen novembre. La première prestation du groupe a également donné un avant-goût de leur nouvelle musique avec le premier single, « The Emptiness Machine ». Le guitariste Brad Delson, qui a cofondé le groupe aux côtés de Mike Shinoda et Rob Bourdon, a annoncé qu’il ne partirait pas en tournée avec le groupe mais qu’il en resterait membre en dehors de la scène.