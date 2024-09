Le fils de Chester Bennington accuse Linkin Park d’avoir « effacé » l’héritage de son père – National

Le fils du regretté chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, a critiqué la décision du groupe de faire appel à la chanteuse Emily Armstrong pour leur dernier album et leur prochaine tournée dans les arènes.

Jaime Bennington a publié sur Instagram dimanche, critiquant les membres de retour de Linkin Park, en particulier l’un des fondateurs originaux Mike Shinoda, pour avoir choisi Armstrong comme chanteur du groupe.

Il a déclaré que Shinoda avait « discrètement effacé la vie et l’héritage de mon père en temps réel » en incluant Armstrong dans le groupe.

Le père de Jaime, Chester, s’est suicidé en 2017.





Armstrong, 33 ans, est la cofondatrice du groupe de rock Dead Sara. Depuis qu’il a été annoncé qu’elle prendrait les rênes du groupe en tant que nouvelle chanteuse, Armstrong a dû faire face à de nombreuses critiques de la part des fans du groupe concernant ses liens présumés avec l’Église de Scientologie.

Plusieurs fans de Linkin Park ont ​​accusé Armstrong d’avoir soutenu l’acteur Danny Masterson lors de son procès pour viol en 2020. Ce spectacle des années 70 La star a ensuite été condamnée à 30 ans de prison en 2023 pour le viol de deux femmes.

L’histoire Instagram de Jaime Bennington du 9 septembre 2024.

Jaime a déclaré que Shinoda et les autres membres du groupe Linkin Park – Brad Delson, Phoenix et Joe Hahn – ont « trahi la confiance » et « n’ont pas réussi à répondre aux préoccupations de leur base de fans diversifiée ».

Il a qualifié Shinoda de « sénile et sourd ».

Armstrong elle-même a publié une déclaration la semaine dernière pour « clarifier les choses » au sujet de Masterson, qui est également scientologue.

Dans une déclaration sur Instagram, Armstrong a déclaré qu’elle souhaitait soutenir Masterson, qu’elle considérait auparavant comme « un ami », lors de sa comparution devant le tribunal.

« Peu de temps après, j’ai réalisé Je n’aurais pas dû« Je veux le dire le plus clairement possible : je ne cautionne pas les abus ou la violence contre les femmes et je sympathise avec les victimes de ces crimes. »

Elle a déclaré qu’elle n’avait plus eu de contact avec Masterson depuis son procès.

Armstrong et le nouveau batteur Colin Brittain ont rejoint les membres du groupe Linkin Park sur scène lors d’un concert diffusé en direct jeudi.

Le spectacle, qui a eu lieu à Los Angeles, a présenté la nouvelle formation de Linkin Park et a fait la promotion du dernier single du groupe, La machine du vide. La chanson est chantée par Armstrong et figure sur le prochain album de Linkin Park, De zéro.

Le single est le premier nouveau morceau officiellement publié par Linkin Park depuis la mort de Chester.

Depuis dimanche, Jaime a publié plus d’une douzaine d’histoires Instagram critiquant les membres actuels du groupe et les accusant d’avoir sorti un nouvel album et d’avoir lancé une tournée uniquement à des fins lucratives.

« Personne ne m’a dit que Linkin Park reviendrait. Personne ne m’a demandé comment je me sentais », a déclaré Jaime dans une vidéo. « Personne ne m’a proposé de participer à la conversation. »

Jaime a déclaré que Shinoda l’avait bloqué sur les réseaux sociaux. Linkin Park n’a pas commenté publiquement les accusations de Jaime.

Shinoda lui-même a reconnu qu’il faudrait peut-être du temps aux fans de Linkin Park pour s’habituer à Armstrong, surtout si l’on tient compte du fait que Chester était très apprécié par les fans. Cette semaine, Shinoda a déclaré aux fans sur la plateforme Discord que « si les gens n’en sont pas encore là, ça ne me pose aucun problème ».

« Mais si tu me manques de respect, tu perdras mon respect en retour », prévint Shinoda.

Linkin Park, aux côtés d’Armstrong et de Brittain, ont programmé une tournée de six dates dans les arènes avec des spectacles à Los Angeles, New York, Hambourg, Londres, Séoul et Bogota.

Brad Delson, le guitariste principal du groupe, a exprimé son soutien à Armstrong mais a déclaré qu’il ne jouerait pas sur scène avec Linkin Park lors de leur tournée de retrouvailles. Delson a déclaré qu’il préférait désormais travailler « dans les coulisses – en studio, en collaborant sur notre nouvelle musique et en aidant à construire notre spectacle live ».

Alex Feder jouera de la guitare solo pour Linkin Park en tournée.

Le dernier album de Linkin Park De zéro La sortie est prévue pour le 15 novembre.