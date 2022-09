Le fils de Britney Spears rompt le silence sur leur relation : “Je veux juste qu’elle aille mieux”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les fils de Britney Spears rompent leur silence sur leur position vis-à-vis de leur mère.

Sean, 16 ans et Jayden, 15 ans, se sont assis avec la cinéaste Daphne Barak pour discuter de Spears dans une interview diffusée vendredi. Jayden a partagé qu’il n’avait “aucune haine” pour sa mère, bien qu’il n’ait pas assisté à son mariage avec Sam Asghari.

“Je pense à 100% que cela peut être corrigé”, a-t-il déclaré, selon le Courrier quotidien. “Cela va juste prendre beaucoup de temps et d’efforts. Je veux juste qu’elle aille mieux mentalement. Quand elle ira mieux, je veux vraiment la revoir.”

S’adressant à Spears lors de l’interview, il a ajouté : “Je t’aime beaucoup, j’espère que tout va bien pour toi. Peut-être qu’un jour nous pourrons nous asseoir comme ça et reparler.”

Jayden a évoqué son absence du mariage de juin de sa mère. “A l’époque, ce n’était tout simplement pas le bon moment pour y aller. Je ne dis pas que je ne suis pas content pour elle”, a-t-il déclaré. “Je suis vraiment content pour eux, mais elle n’a pas invité toute la famille et si ce n’était que moi et Preston, je ne vois tout simplement pas comment cette situation se serait terminée en bons termes.”

Selon Jayden, les frères sont “très unis” et sont le système de soutien l’un de l’autre.

“Preston et moi sommes très unis. Il veille toujours sur moi et je veille sur lui. Nous nous assurons que nous sommes tous les deux en bonne santé mentale”, a-t-il déclaré.

Abordant le fait de grandir avec une mère aussi célèbre que Spears et traitant des médias entourant sa tutelle, Jayden a déclaré: “Il y avait cette télévision et elle montrait juste tous ces gens, et elle la montrait en train de chanter et de danser sur scène, et quand j’ai vu que j’étais comme ‘Wow, c’est beaucoup de gens’ et j’ai réalisé à quel point elle était célèbre et à quel point elle réussissait en tant que personne et cela m’a inspiré.”

La tutelle de 13 ans de Spears a pris fin en novembre. Jayden a partagé que son grand-père, Jamie Spears, “ne mérite pas toute la haine qu’il reçoit dans les médias. Je l’aime de tout mon cœur. Il essayait juste d’être père.”

Il a ajouté: “Au début, il essayait juste d’être comme n’importe quel père en la laissant poursuivre le rêve de sa fille de devenir une superstar, mais je pensais que la tutelle avait peut-être duré trop longtemps, probablement pourquoi ma mère était très en colère contre toute la situation qu’elle travaillait depuis trop longtemps et je pense personnellement qu’elle l’était. Elle aurait dû faire une pause et se détendre.

Jayden a partagé que son frère aîné, Sean, n’était pas fan des caméras et a demandé à Spears de ne pas publier de photos de lui en ligne, ce qu’elle a fait de toute façon et “ça ne s’est pas bien passé”.

Il a dit que publier sur Instagram “aide” sa mère. “Les réseaux sociaux l’aident”, a-t-il commencé. “Donc, si c’est ce qu’elle veut faire, c’est ce qu’elle veut faire, je ne vais pas la détester pour ça. En même temps, elle devrait réaliser ce qui l’empêche d’aimer sa famille.”

Jayden a poursuivi: “C’est presque comme si elle devait publier quelque chose sur Instagram pour attirer l’attention. Cela dure depuis des années et des années et des années et il y a de fortes chances que cela ne s’arrête jamais, mais j’espère pour moi qu’elle s’arrêtera .”

Pendant l’enfance des deux garçons, Jayden a partagé que Spears “m’a mieux traité” que Preston.

“Je pense que maman a eu du mal à nous accorder à la fois de l’attention et à nous montrer un amour égal et je ne pense pas qu’elle en ait montré assez à Preston et je me sens vraiment mal pour ça”, a-t-il commencé. “Nous avons tous les deux subi tellement de pression dans le passé que c’est maintenant notre endroit sûr, pour traiter tous les traumatismes émotionnels que nous avons traversés pour guérir, guérir notre état mental.”

Spears et Federline se sont mariés en octobre 2004 après être sortis ensemble pendant près de 10 mois. Leur divorce a été finalisé en juillet 2007. Les deux ex se sont battus sur les réseaux sociaux après que Federline ait partagé trois vidéos où il accusait la star d’avoir réprimandé leurs fils.

Son message supprimé depuis et son interview explosive avec le Daily Mail ont reçu un commentaire de Mathew Rosengart, avocat de Spears, qui a déclaré qu’ils “ne toléreront pas l’intimidation dans aucun domaine”.